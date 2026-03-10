Fokus novog 10-milionskog investicijskog ciklusa Vlade TK na školama i obrazovanju

Danas usvojenim Programom rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2026., Vlada Tuzlanskog kantona započela je novi investicijski ciklus.

Današnjim programom planirani su investicijski projekti ukupne vrijednosti skoro 10 miliona KM.

Kako je to bila i dosadašnja praksa dominantan iznos ovih sredstava od oko 8,3 miliona (8.339.544 KM) bit će usmjeren prema obrazovanim institucijama u tom kantonu.

U tom resoru najistaknutije stavke su početak izgradnje još četiri školske fiskulturne sale. Nove sale dobit će učenici OŠ "Stupari", za čiju prvu fazu izgradnje izdvojeno je 600.000 KM, učenici OŠ Poljice, za čiju je također prvu fazu izgradnje izdvojeno 520.000 KM, učenici OŠ "Šerići", PŠ Priluk (420.000 KM), učenici OŠ "Živinice Gornje" (600.000 KM).

Izgradnja fiskulturne sale

Za nastavak izgradnje fiskulturne sale u JU OŠ "Banovići Selo" izdvojeno je 350.000 KM, fiskulturne sale PŠ Vučkovci 220.000 KM, fiskulturne sale OŠ "Soko" Gračanica 400.000 KM, za nabavku opreme u novoizgrađenoj sali OŠ Hasan Kikić Gradačac planirano je 140.000 KM, a za nastavak izgradnje sale u OŠ "Edhem Mulabdić", Međiđa Donja, Gradačac, 90.000 KM.

- Na osnovu navedenog, može se zaključiti da je tokom prošle i ove godine pokrenuta izgradnja ukupno 10 novih školskih fiskulturnih sala u Tuzlanskom kantonu. Uz brojne druge, finansijski malo manje zahtjevne projekte sanacije i rekonstrukcije u fiskulturnim salama, nastavak je ovo politike da se djeci omogući ispravan psiho – fizički razvoj i približi bavljenje sportom, kao alternativa vremenu koje mladi pasivno provode 'ispred ekrana' - saopćeno je iz Vlade TK.

U tom smislu 170.000 KM će biti usmjereno i u rekonstrukciju fiskulturne sale u OŠ "Rainci Gornji" u Kalesiji, 90.000 KM za rekonstrukciju sportskog poligona u OŠ "Puračić", izgradnju poligona u OŠ "Podorašje" Područnoj školi "Gornja Maoča" 19.050 KM, 70.000 KM za izgradnju sportskog poligona u Područnoj školi "Solana" i 60.000 KM za rekonstrukciju svlačionica u OŠ "Centar" u Tuzli, 70.000 KM za rekonstrukciju školskog igrališta centralne škole OŠ "Simin Han", 78.020 KM za rekonstrukciju krova fiskulturne sale u OŠ "Jala" u Tuzli, kao i 70.000 KM za novi sportski poligon u OŠ "Gnojnica", Područnoj školi Kruševica.

Osim sportskih terena tu su i drugi brojni projekti kojima se uslovi za odvijanje odgojno-obrazovnog procesa podižu na viši nivo.

Za podršku pravosudnim institucijama i unaprjeđenje uslova njihovog rada, ove godine u Programu je planirano 575.800 KM. Od tih sredstava najveći pojedinačni iznos odnosi se na nabavku završnih radova na dograđenom II spratu zgrade Općinskog suda u Srebreniku, za što je izdvojeno 140.000 KM.

Za podršku ustanovama kulture Programom je predviđeno ukupno 475.500 KM, od čega je 125.000 KM za nastavak radova na započetoj rekonstrukciji objekta Muzeja istočne Bosne u Tuzli.

Vlada je danas utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu planiranih 3,7 miliona KM sa potrošačke jedinice Tjelesna kultura i sport za 2026. Tom odlukom, u su predviđena tri Javna poziva za raspodjelu sredstava.

Za Javni poziv za sufinansiranje projekata/programa sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta je predviđeno 1.841.000 KM, za Javni poziv za dodjelu sportskih stipendija je predviđeno 300.000 KM, a za Javni poziv za projekte rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata je predviđeno 729.000 KM.

Raspoređivanje sredstava

Ostali iznos sredstava raspoređivati će se posebnim odlukama i putem javnih nabavki, a odnosi se na sufinansiranje rada Sportskog saveza TK, Sportskog saveza lica sa invaliditetom TK, Školskog sportskog saveza TK, podrške Fudbalskom savezu TK, klubovima u kolektivnim sportovima koji se takmiče u Evropskim klupskim takmičenjima, nadležnim granskim savezima za organizaciju reprezentativnih takmičenja na području TK, rada Savjeta za sport, izrade Strategije razvoja sporta i ostalo što je definisano Odlukom a što proizilazi i iz odredbi Zakona o sportu.

Posebnim odlukama dodjeljivati će se i sredstva za projekte koji nisu mogli biti planirani početkom godine odnosno koji su hitni i za koje se bude cijenilo da su značajni za razvoj sporta na području Kantona, a u okviru ovih sredstava dodjeljivati će se i sredstva nadležnim državnim granskim sportskim savezima za odlazak reprezentativaca sa područja Kantona na najveća sportska takmičenja, saopćeno je iz Vlade TK.