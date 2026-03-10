Semir ef. Jahić, imam iz Donje Jablanice: Sjećanja su svježa, ali ramazan nam vraća vjeru

Sjećanja su još uvijek svježa i bolna, gubici nenadoknadivi, a tragovi tragedije iz oktobra 2024. godine su i danas vidljivi golim okom. Ipak, prema riječima Semira ef. Jahića, ramazan i na području Donje Jablanice budi najljepše osjećaje kod vjernika.

- U ovom slučaju situacija je kakva jeste, da su kod ljudi sjećanja još uvijek svježa, raštrkani smo i u borbi smo za povratak i za normalizaciju života, ali možemo reći da je ramazan došao u ovom dijelu godine da nas razgali. Naravno, nije to ramazan kakvi su bili prije ove katastrofe, ali osjeti se da ga ima. Ramazan nam vraća vjeru u dobrotu ljudi i bolje sutra – kazao je za „Avaz“ imam džemata Donja Jablanica.

Džamija u Donjoj Jablanici, koja ostaje simbol katastrofe, još uvijek nije obnovljena, jer se nalazi u zoni visokog rizika. Čekaju se potrebne saglasnosti, ali ezani na ovom području nisu utihnuli.

- Vjerski život je organiziran tako što su formirani punktovi u sklopu džemata relativno blizu ovom naselju. Imamo mesdžid u Djevoru, oko kilometar i po od Donje Jablanice i džamiju u Glogošnici, nepuna dva kilometra odavde, koja je na neki način postala bazno mjesto džemata. Naravno, nije to osjećaj kao u svojoj džamiji, ali sve je ovo naše i sve je ovo sastavni dio džemata. To je još ova godina, a već naredne godine ćemo, ako obnova džamije ne bude moguća, tražiti alternativu, neko mjesto u Donjoj Jablanici gdje će se moći obavljati namazi. U kontaktu smo s nadležnima i tražimo najbolje rješenje. Nadamo se povratku naše džamije u njen puni sjaj, vjerovatno ćemo dočekati i to – kaže Jahić za "Avaz".

Pustimo ramazanu da nas odgaja, njegova je poruka iz ovog ranjenog mjesta.

- Pustimo ramazanu da izvlači najbolje verziju nas, natječimo se u dobru, živimo islam i ramazan u njihovoj punini. Vidimo šta se dešava u svijetu, da sve ide u kontra pravcu, pa se nadamo da će i to, i sve ovo biti jedan ružan san, ružan period u našoj historiji koji ćemo pamtiti. Ramazan nas podsjeća da i u vremenima nemira i nepravde vjernik ne smije izgubiti nadu. Post nas uči strpljenju, smirenosti i povjerenju u Allahovu pravdu. Naša je zadaća da budemo ljudi koji šire dobro, milost i mir među ljudima. Jer poslije svake teškoće dolazi olakšanje, a poslije tame dolazi svjetlo – ističe Semir ef. Jahić.