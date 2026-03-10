U Općoj bolnici u Sarajevu vanredna akcija dobrovoljnog darivanja krvi

Zbog smanjenih zaliha krvi u Zavodu za transfuzijsku medicinu FBiH u četvrtak, 12.03.2026. godine, bit će upriličena vanredna akcija dobrovoljnog davanja krvi u prostorijama Odsjeka za transfuziju Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“.

- Pozivaju se uposlenici bolnice da se, kao i do sada, odazovu u što većem broju ovoj humanoj akciji, kao i svi zainteresirani građani. Akcija će trajati od 09.00 do 13.00 sati. Inače, u Općoj bolnici se tradicionalno svake godine održe po tri akcije dobrovoljnog darivanja krvi, a sljedeća je planirana za 25.03.2026. godine - saopćeno je iz Opće bolnice.