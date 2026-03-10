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U ČETVRTAK

U Općoj bolnici u Sarajevu vanredna akcija dobrovoljnog darivanja krvi

Akcija će trajati od 09.00 do 13.00 sati

Darivanje krvi. Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH

A. O.

10.3.2026

Zbog smanjenih zaliha krvi u Zavodu za transfuzijsku medicinu FBiH u četvrtak, 12.03.2026. godine, bit će upriličena vanredna akcija dobrovoljnog davanja krvi u prostorijama Odsjeka za transfuziju Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“. 

- Pozivaju se uposlenici bolnice da se, kao i do sada, odazovu u što većem broju ovoj humanoj akciji, kao i svi zainteresirani građani. Akcija će trajati od 09.00 do 13.00 sati. Inače, u Općoj bolnici se tradicionalno svake godine održe po tri akcije dobrovoljnog darivanja krvi, a sljedeća je planirana za 25.03.2026. godine - saopćeno je iz Opće bolnice. 

# OPĆA BOLNICA "PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ"
# DARIVANJE KRVI
# DOBROVOLJNO DARIVANJE KRVI
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