Ekonomista i bivši bh. diplomata Draško Aćimović za "Avaz": BiH pod hitno treba Krizni štab

Tek globalne krize, poput one kojoj svjedočimo ovih dana, primoraju nas da pažljivije analiziramo sadržaj naših frižidera i magacina robnih rezervi, a s novim rastom cijena goriva i posljedično svih ostalih proizvoda i usluga velikom broju stanovnika BiH realno prijeti glad. Ocjena je to ekonomiste i bivšeg bh. diplomate Draška Aćimovića, koji kaže da s krizama svake dvije godine - pandemijom koronavirusa 2020., početkom rata u Ukrajini 2022., napadom Izraelu na Gazu 2024., te ratom na Bliskom istoku ove godine, kriza postaje konstantna i predvidljiva.

Posljedice tek slijede

- Mi smo nespremni, a toliko puta smo apelovali da se naprave rezerve goriva, gasa i hrane – kaže Aćimović.

Nakon poskupljenja goriva, posljedice krize na Bliskom istoku građani BiH će tek osjetiti. Aćimović podsjeća da, uprkos povremenim izjavama kojima se najavljuje skori završetak, rat na Bliskom istoku može potrajati i tri mjeseca.

- Predsjednik SAD ima zakonsku mogućnost da 60 plus 30 dana podržava vojnu akciju, bez saglasnosti Kongresa. On će vjerovatno iskoristiti taj rok da ostvari planirane ciljeve. Na sve to berze će reagovati i slobodno možemo reći da će biti još gore. Političari ne rade preventivno i sistemski, već sada izlaze s prijedlozima ad hoc mjera. BiH pod hitno treba Krizni štab, svaka država ga je uvela. Ponovo se mora aktivirati tijelo koje smo imali dok je gospodin Radončić bio ministar sigurnosti BiH, jer ovo su stvari koje pogađaju cijelu državu – dodaje Aćimović.

Gladni na spavanje

Prema izvještajima Svjetske banke, gotovo 800.000 građana BiH je na ivici gladi, a sa svakim novim poskupljenjem taj broj raste. Aćimović predlaže jedan od načina za ublažavanje posljedica.

- Oslobodite penzionere i ljude slabog materijalnog stanja plaćanja komunalnih usluga. To donosi spas, jer svi penzioneri plate račune, pa onda kupe nešto da jedu. Više od 800.000 ljudi odlazi gladno na spavanje. Nije rješenje otvoriti javne kuhinje, već njima treba sistemska pomoć. Međutim, svjesno se ljude tjera u glad – ističe Aćimović.

Prodati službene automobile

Njihov tačan broj niko ne zna, ali se procjenjuje da se u BiH, na različitim nivoima vlasti, koristi više od 12.000 službenih automobila na različitim nivoima vlasti. Troškovi njihovog korištenja i održavanja mjere se stotinama miliona maraka i rastu.

- Vlasti ne žele da se odreknu tih svojih privilegija, troškovi rastu, pa se novac uzima od bolesnih, socijalno ugroženih, od kategorija kojima je to najpotrebnije. U ovom momentu hitno se mora prodati bar 30 posto svih auta, pa taj novac usmjeriti za nabavku goriva, koje je prvenstveno potrebno našim hitnim službama, te za subvencije siromašnima.