Ćamil Duraković uputio u proceduru Zakon za ravnopravnu upotrebu jezika i pisma u RS-u

Potpredsjednik bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska Ćamil Duraković uputio je u zakonodavnu proceduru inicijativu za donošenje Zakona o ravnopravnoj upotrebi jezika i pisma u entitetu Republika Srpska.

Duraković je narodnim poslanicima dostavio nacrt zakona radi razmatranja i pokretanja redovne skupštinske procedure.

- Nemojte misliti da smo naivni. Ali mi danas pravimo zaokret. Više ne želimo reaktivnu politiku, da govorimo šta nećemo. S ovim počinjemo vrlo definisanu političku ofanzivu. Vrijeme je da počnemo da govorimo šta hoćemo. I to mora vrijediti nešto, kada politički lideri u Sarajevu naredni put budu smišljali agendu za razgovore s Banjom Lukom - rekao je Duraković.

Jasan cilj

On je pojasnio da predloženi zakon ima za cilj da na jasan i pravno održiv način uredi ravnopravnu upotrebu srpskog, hrvatskog i bosanskog jezika, kao i ćiriličnog i latiničnog pisma, u svim segmentima zvanične i javne komunikacije u entitetu Republika Srpska.

Zakonom se ne mijenjaju ustavna rješenja, već se preciziraju i operacionalizuju postojeća ustavna načela ravnopravnosti, uz poštovanje međunarodnih standarda i obaveza Bosne i Hercegovine.

U saopćenju se navodi da zakon definiše pojam zvanične upotrebe jezika i pisma u radu organa vlasti, javnih ustanova i nosilaca javnih ovlaštenja, uključujući upravno i sudsko postupanje, izdavanje javnih isprava, vođenje evidencija, javne natpise i saobraćajnu signalizaciju.

Posebna pažnja

Posebna pažnja posvećena je zaštiti naziva jezika, slobodi izbora jezika i pisma u zvaničnoj komunikaciji, te sprječavanju diskriminatornih i segregativnih praksi.

- Zakon uređuje i ravnopravnost jezika u oblasti obrazovanja i javnog informisanja, pravo učenika i studenata na izbor jezika u zvaničnim dokumentima, kao i obavezu javnog RTV servisa da programe realizuje ravnopravno na sva tri jezika i oba pisma. Također, uvode se standardi pristupačne komunikacije za osobe s invaliditetom, u skladu s međunarodnim konvencijama. Vrijeme je da stavimo bosanski jezik na dnevni red. Radimo to u Banjoj Luci - zaključio je Duraković.