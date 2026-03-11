Ahmetlić o stanju na tržištu nafte: Odgovorili smo zadatku, nema mjesta za paniku

Nakon sastanka u sjedištu Vlade Federacije BiH, premijer Nermin Nikšić i predsjednik te vlasnik kompanije HIFA Oil Izudin Ahmetlić obratili su se medijima zbog trenutne situacije na tržištu nafte i naftnih derivata. Govorili su o popunjenosti postojećih zaliha i promjenama cijena koje se bilježe posljednjih dana, a koje su povezane s eskalacijom sukoba na Bliski istok.

Problemi snadbijevanja

Ahmetlić se zahvalio predstavnicima Vlade FBiH na uključenosti u, kako je rekao, ozbiljnost i složenost održavanja energetskog suvereniteta u segmentu naftnih derivata.

- Ovo što živimo je podjela svih poteškoća i problema u vezi snadbijevanja naftnim derivatima zemalja svih svijeta. Moramo to svesti na najmanju moguću mjeru za naše građane i privredu - poručio je na početku obraćanja Ahmetlić.

Naglasio je da smatra kako je odgovor bio adekvatan.

- Koliko god bilo nevjerovatno moram reći da smo odgovorili zadatku i FBiH nije ostala bez naftnih derivata iako nemamo rafineriju. Nismo dobivali dovoljne količine naftnih derivata od susjeda, od strane primarnih dobavljača. Očito su svi pogođeni na isti način, naša nesreća je u tome što je u ovom trenutku u remont rafinerije Rijeka koja je prevashodno okrenuta snadbijevanju BiH. Ono što smo uspjeli je da iz rezervi u terminalima intervenišemo i otpremimo ozbiljne količine derivata. HIFA Oil je bila jedan od stabilizatora kao i kolege iz drugih kompanija koji su načinili napore. Danas smo podvukli crtu i konstatovali - nema mjesta za paniku. Koliko god da je teško i složeno, procjenjujemo da u budućnosti ne može na ovom nivou biti složeno - smatra Ahmetlić.

Još jednom je izrazio zahvalnost Vladi FBiH na iniciranju sastanka ove vrste, naglasivši da će biti učinjeno sve kako bi stanje u FBiH održali na kvalitetan, korektan i profesionalan način.

Formiranje cijena

- Ovo je ozbiljno iskustvo, prošli smo iskustvo korone, početka rata u Ukrajini, imamo sad i ovu vrstu problema, smatram da smo izrasli kao ozbiljni, vispreni distributeri, obezbijedili smo određene količine derivata i drugim državama. Vjerujemo da pred nama, koliko god bilo kompleksno stanje, da ćemo se uspjeti iznijeti s tim - dodaje Ahmetlić.

Na novinarsko pitanje na osnovu čega dolazi do povećanja cijena goriva u našoj zemlji pojašnjava da se cijene formiraju u skladu s onima koji nabavljaju naftne derivate u Luci Ploče.

Na osnovu čega dolazi do povećanja cijena?

- Kakve će oni sutra dobiti cijene ne znanju ni oni. Apsolutno dio formiranja cijena ne zavisi od naših ljudi, nebitno koja je kompanija u pitanju. Naše je da se pokušamo prilagoditi, biti maksimalno fleksibilni, organizirati se u transportnom segmentu - zaključuje.