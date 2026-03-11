Ahmet ef. Osmanović, imam Sviračke džamije, za "Avaz": Vrijeme koje je ostalo trebamo provesti u ibadetu

U Sviračkoj džamiji, najstarijoj u Gradačcu, ramazan je svake godine ispunjen brojnim druženjima, inspirativnim predavanjima i posebnom radošću koju svaki džematlija nosi sa sobom na namaze. Ove godine, ramazan dočekuju u renoviranoj džamiji u što je uložen poseban napor prethodnih mjeseci.

Ahmet ef. Osmanović za „Avaz“ je opisao mubarek dane u svom džematu, ali i poslao poruku vjernicima.

Preispitivanje sebe

- Kao i svaki godine mi u našem džematu realizujemo standardne aktivnosti poput učenja mukabele, tendžika i klanjanje teravih-namaza. Također, svaki ramazan organiziraju se iftari, pa smo i ove godine imali iftar za omladinu, na kojem je bilo stotinjak naših učenika i mladih, kao i veći tradicionalni džematski iftar, kojem je također prisustvovalo stotinjak džematlija. Ramazan je mjesec kada posebno koristimo vrijeme za predavanja i vazove, a također smo obilježili i Dan nezavisnosti podjelom stipendija za 19 naših studenata – naveo je ef. Osmanović.

Istaknuo je da vjernici ulaze u zadnju trećinu mjeseca ramazana te je jako važno posvetiti se preispitivanju sebe.

- Sada ja ulazim u itikaf, to jeste povlačenju u samoću, što je sunnet koji je praktikovao poslanik Muhamed, a.s., kako bi što intenzivnije ibadetio noćima, tražeći noć Lejletul-kadr. Moja ramazanska poruka bila bi da, osim što su imami u mogućnosti da praktikuju itikaf, da i se svi ostali barem djelomično povuku, preispitaju svoja djela, posvete Allahu, praktikuju zikr i fikr, kako se u ajjetu spominje, te da razmišljamo o Allahu i njegovom stvaranju kako bismo bili od onih koji su na ispravnom putu koji će postići njegovo zadovoljstvo i blizinu – poručio je ef. Osmanović.

Spoznati blagodati

Ramazan brzo dođe, ali brzo i završi, važno je da spoznamo blagodati koje nam je dragi Gospodar podario.

- Posebno mi je drago, što stalno ponavljam i svojim džematlija, džamije su lijepo posjećene, prisutno je dosta omladine i učenika mekteba, što nam daje nadu da će, ako Bog da, islama biti na ovim prostorima. Vrijeme koje je ostalo trebamo provesti u ibadetu, da tražimo noć vredniju od hiljadu mjeseci, a posebno, preporučio je poslanik Muhamed, a.s., u neparnim noćima – zaključio je ef. Osmanović.