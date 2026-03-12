Prije 64 godine rođen Dražen Ričl Zijo, osnivač “Crvene jabuke”

Na današnji dan 1962. godine, u Sarajevu je rođen Dražen Ričl, poznatiji kao Zijo, glumac, komičar, nadrealist, jedan od pokretača "novog primitivizma", gitarist nekoliko sarajevskih muzičkih grupa, frontmen i jedan od osnivača poznate muzičke grupe "Crvena jabuka". Ričl je jedno vrijeme bio i gitarist sastava “Elvis J. Kurtović”, te glumac u “Top listi nadrealista”. Još jedan nadimak "Para" dobio je u jednoj anegdoti prilikom igre s djecom. U proljeće 1985. godine, Zijo i Zlaja (Zlatko Arslanagić), nakon članstva u manjim sarajevskim bendovima, odlučuju da naprave zajednički bend. Ubrzo su pronašli i ostale članove benda, te snimaju i prvi album grupe "Crvena jabuka". Slijedila je prva turneja 1986. godine, koja nikada nije održana. Kobna saobraćajna nesreća Naime, kod Jablanice se dogodila teška saobraćajna nesreća, 18. septembra 1986. godine, na putu za Mostar, u kojoj je poginuo basist “Crvene jabuke” Aljoša Buha, a Dražen Ričl zadobio teške povrede, od kojih je kasnije, 1. oktobra 1986. godine, podlegao. Sahranjen je na sarajevskom groblju Bare. Na nadgrobnom spomeniku u obliku presječene jabuke uklesan je stih iz jedne od njegovih pjesama: "Prođe avgust srećo moja, Vrijeme da se rastane Bilo je izgleda previše lijepo Da nam tako ostane."

Bečki univerzitet . Ossaw.at Bečki univerzitet . Ossaw.at

Osnovan Bečki univerzitet 1365. - Osnovan Bečki univerzitet. Poslije Karlovog u Pragu i Jagelonskog u Krakovu, Univerzitet u Beču treći je najstariji univerzitet u centralnoj Evropi. 1832. - Rođen engleski kapetan Čarls Kaningem Bojkot (Charles Cunningham Boycott), protiv koga je, 1880., dok je upravljao jednim engleskim lendlordstvom u Irskoj, primijenjen nenasilni otpor odbijanjem saradnje. Takav vid otpora je kasnije nazvan - prema njegovom prezimenu - bojkot. 1890. - Ruski baletski igrač i koreograf Vladimir Fomič Nižinski, jedan od najvećih u historiji baleta, čija je igračka karijera trajala samo četiri godine, jer je 1917. obolio od neizlječive duševne bolesti, rođen je na današnji dan. Njegove kreacije niko nije nadmašio, a skokovi u baletu "San o ruži" su, zbog neuobičajene visine i ljepote, ušli u legendu kao nedosegnuti ideal. 1913. - Kanbera postala prijestonica Australije. 1914. - Umro američki inžinjer Džordž Vestinghaus (George Westinghouse), pronalazač zračne kočnice za lokomotive i tramvaje. Razvio je i sistem željezničkih signala i izgradio turbine za hidroelektranu na Nijagarinim vodopadima. 1922. - Rođen američki pisac Žan Luj Keruak (Jean Louis de Kerouac), poznat kao Džek Keruak, najpoznatiji romansijer bitničkog pokreta američkih književnika pedesetih godina 20. stoljeća, kojem je i dao ime. Djela: romani "Na putu", "Podzemljaši", "Doktor Saks", "Magi Kasidi", "Anđeli pustoši", "Bog Sar", "Satira u Parizu", knjige pjesama "Meksiko Siti bluz", himna - "Bože, moli se za mene", "Razbacane pjesme", putopis "Usamljeni putnik", filozofski traktat "Svete knjige zlatne vječnosti".

Stanko Horvat . Enciklopedija.hr Stanko Horvat . Enciklopedija.hr

Rođen Stanko Horvat, hrvatski kompozitor 1930. - Rođen Stanko Horvat, hrvatski kompozitor i muzički pedagog. Od 1961. godine radio je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, prvo kao profesor teoretskih predmeta, da bi kasnije preuzeo katedru kompozicije, gdje je odgojio veliki broj danas najznačajnijih hrvatskih kompozitora. Od 1976. do penzionisanja bio je redovan profesor te ustanove, a dekan od 1977. do 1981. godine. Bio je redovan član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Nagrađen je brojnim nagradama i priznanjima. Godine 1991., preuzeo je dužnost glavnog urednika notnih izdanja HDS-a "Ars croatica", gdje je radio do 2001. Njegova djela se izvode u Hrvatskoj, u svim evropskim državama i gotovo na svim kontinentima. 1935. - Umro srbijanski fizičar, elektrotehničar i pronalazač Mihailo Pupin. Iz rodnog Idvora u Banatu je, 1874., nakon školovanja u Pančevu i Pragu, otišao u SAD, gdje je završio Kolumbija univerzitet u Njujorku na kojem je potom bio profesor teorijske fizike i 40 godina predsjednik Instituta radio-inžinjera. Električni rezonator pomoću kojeg je preko istog provodnika moguć istovremeni prijenos vijesti na različitim talasnim dužinama bio je prvi od njegovih brojnih pronalazaka. Najvećim otkrićem - samoindukcionim kalemovima ("Pupinovi kalemovi") omogućio je prijenos telefonskih razgovora na veliku daljinu. Također je otkrio sekundarne radijacije rendgenskih zraka, elektromagnetske detektore, napisao je univerzitetski udžbenik termodinamike. Za naučni rad je 1920. odlikovan Edisonovom medaljom, a za knjigu o svom životu "Imigrant to Inventor" ("Od pašnjaka do naučenjaka"), 1924. je dobio Pulicerovu nagradu. Njegovo ime nose fizičke laboratorije Kolumbija univerziteta. 1946. - Rođena američka glumica i pjevačica Lajza Mineli (Liza Minnelli), čije su osnovne glumačke vrline - ogromna energija i sugestivnost. Karijeru je počela pjevajući u noćnim klubovima i glumeći u njujorškim pozorištima na Brodveju. Filmovi: "Kabare" (nagrada Oskar), "Nasrtljiva djevojka", "Kaži da me voliš", "Sretna Ledi", "Tišina, smijemo se", "Njujork, Njujork", "Artur". 1956. - Stiven Persi Haris (Stephen Percy Harris), basist i vođa grupe “Iron Maiden”, koju je formirao 1976. godine, slavi 68. rođendan. Haris je uveo novi stil sviranja bas-gitare koji se danas naziva “galopiranje”, čime je postao uzor mnogim bas-gitaristima širom sveta i stekao poštovanje svojih kolega.

Cule i Čkalja: Slavni komičarski duo . Rts.rs Cule i Čkalja: Slavni komičarski duo . Rts.rs