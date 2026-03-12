Prije 64 godine rođen Dražen Ričl Zijo, osnivač “Crvene jabuke”

Na današnji dan 1962. godine, u Sarajevu je rođen Dražen Ričl, poznatiji kao Zijo, glumac, komičar, nadrealist, jedan od pokretača "novog primitivizma", gitarist nekoliko sarajevskih muzičkih grupa, frontmen i jedan od osnivača poznate muzičke grupe "Crvena jabuka". Ričl je jedno vrijeme bio i gitarist sastava “Elvis J. Kurtović”, te glumac u “Top listi nadrealista”.
Još jedan nadimak "Para" dobio je u jednoj anegdoti prilikom igre s djecom. U proljeće 1985. godine, Zijo i Zlaja (Zlatko Arslanagić), nakon članstva u manjim sarajevskim bendovima, odlučuju da naprave zajednički bend. Ubrzo su pronašli i ostale članove benda, te snimaju i prvi album grupe "Crvena jabuka". Slijedila je prva turneja 1986. godine, koja nikada nije održana.
Kobna saobraćajna nesreća
Naime, kod Jablanice se dogodila teška saobraćajna nesreća, 18. septembra 1986. godine, na putu za Mostar, u kojoj je poginuo basist “Crvene jabuke” Aljoša Buha, a Dražen Ričl zadobio teške povrede, od kojih je kasnije, 1. oktobra 1986. godine, podlegao.
Sahranjen je na sarajevskom groblju Bare. Na nadgrobnom spomeniku u obliku presječene jabuke uklesan je stih iz jedne od njegovih pjesama:
"Prođe avgust srećo moja,
Vrijeme da se rastane
Bilo je izgleda previše lijepo
Da nam tako ostane."
Bečki univerzitet . Ossaw.at
Bečki univerzitet. Ossaw.at
Osnovan Bečki univerzitet
1365. - Osnovan Bečki univerzitet. Poslije Karlovog u Pragu i Jagelonskog u Krakovu, Univerzitet u Beču treći je najstariji univerzitet u centralnoj Evropi.
1832. - Rođen engleski kapetan Čarls Kaningem Bojkot (Charles Cunningham Boycott), protiv koga je, 1880., dok je upravljao jednim engleskim lendlordstvom u Irskoj, primijenjen nenasilni otpor odbijanjem saradnje. Takav vid otpora je kasnije nazvan - prema njegovom prezimenu - bojkot.
1890. - Ruski baletski igrač i koreograf Vladimir Fomič Nižinski, jedan od najvećih u historiji baleta, čija je igračka karijera trajala samo četiri godine, jer je 1917. obolio od neizlječive duševne bolesti, rođen je na današnji dan. Njegove kreacije niko nije nadmašio, a skokovi u baletu "San o ruži" su, zbog neuobičajene visine i ljepote, ušli u legendu kao nedosegnuti ideal.
1913. - Kanbera postala prijestonica Australije.
1914. - Umro američki inžinjer Džordž Vestinghaus (George Westinghouse), pronalazač zračne kočnice za lokomotive i tramvaje. Razvio je i sistem željezničkih signala i izgradio turbine za hidroelektranu na Nijagarinim vodopadima.
1922. - Rođen američki pisac Žan Luj Keruak (Jean Louis de Kerouac), poznat kao Džek Keruak, najpoznatiji romansijer bitničkog pokreta američkih književnika pedesetih godina 20. stoljeća, kojem je i dao ime. Djela: romani "Na putu", "Podzemljaši", "Doktor Saks", "Magi Kasidi", "Anđeli pustoši", "Bog Sar", "Satira u Parizu", knjige pjesama "Meksiko Siti bluz", himna - "Bože, moli se za mene", "Razbacane pjesme", putopis "Usamljeni putnik", filozofski traktat "Svete knjige zlatne vječnosti".
Stanko Horvat . Enciklopedija.hr
Stanko Horvat. Enciklopedija.hr
Rođen Stanko Horvat, hrvatski kompozitor
1930. - Rođen Stanko Horvat, hrvatski kompozitor i muzički pedagog. Od 1961. godine radio je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, prvo kao profesor teoretskih predmeta, da bi kasnije preuzeo katedru kompozicije, gdje je odgojio veliki broj danas najznačajnijih hrvatskih kompozitora. Od 1976. do penzionisanja bio je redovan profesor te ustanove, a dekan od 1977. do 1981. godine. Bio je redovan član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Nagrađen je brojnim nagradama i priznanjima. Godine 1991., preuzeo je dužnost glavnog urednika notnih izdanja HDS-a "Ars croatica", gdje je radio do 2001. Njegova djela se izvode u Hrvatskoj, u svim evropskim državama i gotovo na svim kontinentima.
1935. - Umro srbijanski fizičar, elektrotehničar i pronalazač Mihailo Pupin. Iz rodnog Idvora u Banatu je, 1874., nakon školovanja u Pančevu i Pragu, otišao u SAD, gdje je završio Kolumbija univerzitet u Njujorku na kojem je potom bio profesor teorijske fizike i 40 godina predsjednik Instituta radio-inžinjera. Električni rezonator pomoću kojeg je preko istog provodnika moguć istovremeni prijenos vijesti na različitim talasnim dužinama bio je prvi od njegovih brojnih pronalazaka. Najvećim otkrićem - samoindukcionim kalemovima ("Pupinovi kalemovi") omogućio je prijenos telefonskih razgovora na veliku daljinu. Također je otkrio sekundarne radijacije rendgenskih zraka, elektromagnetske detektore, napisao je univerzitetski udžbenik termodinamike. Za naučni rad je 1920. odlikovan Edisonovom medaljom, a za knjigu o svom životu "Imigrant to Inventor" ("Od pašnjaka do naučenjaka"), 1924. je dobio Pulicerovu nagradu. Njegovo ime nose fizičke laboratorije Kolumbija univerziteta.
1946. - Rođena američka glumica i pjevačica Lajza Mineli (Liza Minnelli), čije su osnovne glumačke vrline - ogromna energija i sugestivnost. Karijeru je počela pjevajući u noćnim klubovima i glumeći u njujorškim pozorištima na Brodveju. Filmovi: "Kabare" (nagrada Oskar), "Nasrtljiva djevojka", "Kaži da me voliš", "Sretna Ledi", "Tišina, smijemo se", "Njujork, Njujork", "Artur".
1956. - Stiven Persi Haris (Stephen Percy Harris), basist i vođa grupe “Iron Maiden”, koju je formirao 1976. godine, slavi 68. rođendan. Haris je uveo novi stil sviranja bas-gitare koji se danas naziva “galopiranje”, čime je postao uzor mnogim bas-gitaristima širom sveta i stekao poštovanje svojih kolega.
Cule i Čkalja: Slavni komičarski duo . Rts.rs
Cule i Čkalja: Slavni komičarski duo. Rts.rs
Preminuo popularni glumac Mija Aleksić Cule
1995. - Preminuo Mija Aleksić Cule, srbijanski filmski, pozorišni i televizijski glumac izuzetno popularan 1960-ih i1970-ih godina po komičnim ulogama u tada popularnim jugoslavenskim TV serijama i filmovima. Aleksić se glumom počeo baviti 1943., prvo kao član ansambla Srpskog narodnog pozorišta iz Kragujevca, gdje je igrao uglavnom komične uloge: popa Jaše u Čehovljevom “Višnjiku”, Proke Purića u Nušićevoj “Ožalošćenoj porodici” i Ževakina u Gogoljevoj “Ženidbi”. Prvi dugometražni film koji je Aleksić snimio bio je “Opštinsko dijete” (1953.) Puriše Đorđevića. Za Aleksićevu karijeru presudna je bila televizija i jedna od prvih domaćih humorističkih serija – “Servisna stanica”, scenarista Radivoje Lole Đukića i Novaka Novaka. Lik koji je glumio - v.d. Raka bio je omiljen kod publike, a u istoj seriji glumio je i Miodrag Petrović Čkalja, pa su njihovi međusobni sukobi i nesporazumi tjerali publiku u salve smijeha. Nakon ove serije, Cule i Čkalja postali su nerazdvojni komičarski duo u cijelom nizu TV serija. Na vrhuncu karijere Aleksić je doživio tešku porodičnu tragediju - smrt sina Boriše, zbog čega je počeo obolijevati i povlačiti se sa scene. Godine 1992., odigrao je svoju posljednju filmsku ulogu u filmu “Tango argentine” Gorana Paskaljevića, za koju je dobio Grand Prix na Festivalu u Nišu.
1999. - Umro američki violinist Jehudi Menjuhin (Yehudi Menuhin), jedan od najvećih violinista 20. stoljeća. Počeo je da svira u petoj godini i svjetsku karijeru je napravio već kao "čudo od djeteta" - njegovu interpretaciju "Violinskog koncerta" Feliksa Mendelsona, kojom se u sedmoj godini predstavio publici na koncertu u San Francisku, muzička kritika je ocijenila kao senzacionalnu. Osnovao je, 1963., "Školu Jehudija Menjuhina" za muzički nadarenu djecu.
2003. - Premijer Srbije Zoran Đinđić ubijen u atentatu ispred zgrade Vlade Srbije.
2011. - Umrla Adionila Negrini Pici (Adionilla Negrini Pizzi), poznatija kao Nila Pici, italijanska pjevačica. Prva je pobjednica Festivala u Sanremu 1951. godine s pjesmom „Hvala za cvijeće“ (ital. Grazie Dei Fiori). Pobijedila je i naredne godine.
2015. - Preminuo britanski pisac Teri Pračet (Terry Pratchett), jedan od najpoznatijih u oblasti fantastike, koji je svjetsku slavu stekao serijom 41 romana o “Disksvijetu”. Pračetov prvi roman “Ljudi u tepihu” objavljen je 1971., a prvi “Disksvijet” roman objavio je 1983. i nakon toga u prosjeku je pisao dvije knjige godišnje. Njegov posljednji roman “Pastirova kruna” objavljen je postumno u avgustu 2015. godine.