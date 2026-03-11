Nova blamaža Trojke, iz CIK-a odgovorili SDA: Samiru Avdiću nismo uručili certifikat gradonačelnika

- Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća iznijeli smo ozbiljne činjenice koje dovode u pitanje izbor Samira Avdića za gradonačelnika Grada Sarajeva. Ukazali smo na ozbiljne propuste prilikom izbora, kao i tvrdnju da Samir Avdić nije legalno izabran za Gradonačelnika jer mu Centralna izborna komisija BiH nikada nije izdala certifikat i jer njegov izbor nikada nije objavljen u Službenim novinama, što je zakonska obaveza.

Naime, u odgovoru Centralne izborne komisije BiH se navodi da oni nisu nikada uručili mandat gradonačelnika Sarajeva Samiru Avdiću, jer nisu nikada ni dobili prijave kandidata za gradonačelnika na provjeru i ovjeru.

Prva reakcija na naše tvrdnje od strane vladajuće većine i rukovodstva Gradskog vijeća, bila je korektna, to jeste bili su stava da naše navode treba provjeriti. Čak je i sam Samir Avdić na sjednici, vjerojatno u inerciji, kazao je kako je saglasan sa time da se ova informacija hitno provjeriti sa Centralnom izbornom komisijom. Međutim, vjerovatno nakon konsultacija sa svojom strankom, Avdić je promjenio stav. Na kolegiju održanom dva dana nakon sjednice, novi stav Samira Avdića, kao i njegovog stranačkog kolege dopredsjedavajućeg Biće (NIP), bio je da ne žele tražiti informacije od CIK-a i kao opozicija smo preglasani.

Odmah nakon toga, uputili smo službeni dopis Centralnoj izbornoj komisiji BiH i upravo smo dobili njihov odgovor. Odgovor je, nažalost po Grad, upravo onakav kakav sam i očekivao

- CIK nije dobio prijave kandidata za gradonačelnika Grada Sarajeva na provjeru i ovjeru; CIK nikada nije izdao certifikat Gradonačelniku; izbor Gradonačelnika nikada nije objavljen u Službenim novinama.

Dakle, Samir Avdić nije izabran u skladu sa zakonom i samim tim on nije Gradonačelnik. Ove činjenice dovode u pitanje sve dosadašnje odluke i radnje koje je Samir Avdić u svojstvu gradonačelnika potpisao, a eventualno sve buduće odluke i službene radnje koje počini vode ga u krivičnu odgovornost za krivična djela lažno predstavljanje, zloupotreba položaja i nesavjestan rad u službi. Klub SDA će dati doprinos u izlasku iz ove ustavne i političke krize, a u koju su neznalice iz Trojke dovele Glavni grad naše Države. Jedino rješenje koje vidimo jeste provođenje novih posrednih izbora u skladu sa Zakonom i to će biti naš formalni zahtjev - naveo je Balić.