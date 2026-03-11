Dok se Bliski istok suočava s posljedicama razornog ratnog sukoba, nesposobnost institucija Bosne i Hercegovine da samostalno zbrinu vlastite građane ponovo je izbila u prvi plan.

Umjesto direktne akcije države, spas za 14 bh. državljana stigao je zahvaljujući logističkoj i diplomatskoj nadmoći Republike Kosovo.

Na letu broj XY1237 iz Rijada za Prištinu, kosovske vlasti su uspješno realizirale repatrijaciju grupe građana BiH koji su ostali zarobljeni u Saudijskoj Arabiji. Ova operacija, iako humanitarnog karaktera, ogolila je nefunkcionalnost diplomatske mreže Sarajeva koja se u kriznim situacijama oslanja na tuđu pomoć.

Diplomatska lekcija iz Prištine

Operaciju je vodilo Ministarstvo vanjskih poslova i dijaspore Kosova , koje je na službenu zamolbu bh. strane preuzelo kompletan teret organizacije.

Dok su bh. institucije slale molbe, kosovska diplomacija pokazala je zavidan nivo operativnosti, uključujući i Ambasadu Kosova u Zagrebu , koja je bila ključni koordinator u osiguravanju sigurnog povratka putnika.

Ovakav razvoj događaja potvrđuje da je Kosovo, uprkos osporavanjima dijela bh. politike, izgradilo učinkovit državni aparat sposoban za brže reakcije u izvanrednim okolnostima.

Dok Priština demonstrira odgovornu diplomaciju i regionalno liderstvo, BiH se još jednom našla u poziciji pasivnog promatrača koji vlastitu sudbinu i sigurnost svojih građana prepušta partnerima.

Institucionalna nemoć Sarajeva

Repatrijacija na letu XY1237 nije samo primjer solidarnosti, već i jasan indikator krize Ministarstva unutar vanjskih poslova BiH. Činjenica da se za povratak iz Rijada morala tražiti asistencija države koju BiH zvanično ne priznaje, ukazuje na duboke apsurde domaće vanjske politike.

Dok se druge zemlje u regiji utrkuju u jačanju svojih kapaciteta za krizne situacije, građani Bosne i Hercegovine ostaju ovisni o "dobroj volji" i spremnosti susjeda. Ova akcija je potvrdila da Kosovo trenutno raspolaže resursima i diplomatskom mrežom koja prevazilazi okvire pukog pružanja pomoći, postavljajući standarde koje sarajevska administracija, opterećena unutarnjim blokadama, očito ne može pratiti.

Svaka čast institucijama države Kosovo koja je pokazala svoju ozbiljnost i nadmoć u odnosu na BiH.