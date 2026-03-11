Blanuša: Bit ću kandidat SDS-a za predsjednika RS, dogovorit ćemo se sa Stanivukovićem oko raspodjele funkcija

Lider SDS-a Branko Blanuša poručio je tokom gostovanja na RTRS-u, govoreći o predstojećim izborima, kako razgovori među opozicijom nikada nisu jednostavni jer postoje različiti interesi pojedinaca i stranaka.

Naveo je i kako daje šansu koalicionom dogovoru, ali, ipak, podsjeća, odluke organa SDS-a su jasne.

- Odluka moje stranke je da ja budem kandidat za predsjednika RS-a na Općim izborima ove godine. Јa kao predsjednik stranke moram poštovati odluke Glavnog odbora i Skupštine, kao najvišeg organa stranke. A sa Draškom Stanivukovićem i pokretom treba da razgovaramo. Mislim da ćemo se na kraju dogovoriti oko raspodjele funkcija i da onda izađemo u javnost i da iznesemo konačnu odluku - naveo je on.

Najavio je da se stranka već sprema za Opće izbore u ovoj godini.

- Vrlo brzo ćemo već na sljedećoj sjednici Glavnog odbora formirati glavni izborni štab, poslije toga izborne štabove na nivou lokalnih zajednica, opštinskih, gradskih i praktično krenuti u izborni režim rada gdje nema puno prostora za politiku, već više za aktivnost i za rad na terenu - pojasnio je.

On je naglasio da opozicija mora imati zajedničku platformu svih stranaka u kojoj će građani Republike Srpske razumjeti s čim idu na naredne izbore i kako vide RS u budućem periodu.

SDS je, kaže, i dalje najjača opoziciona stranka, ako se posmatraju rezultati na izborima.

- Imamo najveći broj poslanika u NSRS, najviše poslanika u Predstavničkom domu i Parlamentarnoj skupštini BiH, najviše načelnika ako se pogledaju lokalne zajednice u odnosu na ove druge opozicione stranke. Tako da je tu situacija sasvim jasna - ističe Blanuša.

Smatra da bi uvođenje elektronskog praćenja izbora promijenilo, prije svega, integritet izbornog procesa.

- Tamo gdje su ponovljeni izbori, jasno su utvrđene izborne neregularnosti, počevši od posmatrača, članova biračkih odbora, izlazaka na izbore bez identifikacionih dokumenta. Јa imam informacije kako su izbori tekli 8. februara, odnosno šta je bilo sve pred te izbore. Јa sam rekao nek se izbori ponove na svakom onom biračkom mjestu gdje ima sumnje da je bilo izbornih nepravilnosti. Nesumnjivo je da u Doboju, Zvorniku i Bratuncu postoje lokalni moćnici koji imaju svoj sistem, svoju organizaciju, svoju infrastrukturu vezanu za SNSD. I pripremili su se za te izbore i zato utrošili dobar dio javnih sredstava. Pogledajte kakve resurse ima SNSD, a kakve svi ostali. Tu je ogromna razlika - kaže Blanuša.

Kako ističe njegov cilj nije rušenje SNSD-a nego promjena vlasti na izborima.

- Valjda se vlast mijenja na izborima, a ne na ulici, sa nekim stranim faktorom. Niti nam treba Kristijan Šmit (Christian Schmidt) niti nam treba Kancelarija visokog predstavnika. I da je kakve sreće, mi odavno u BiH ne bismo imali Kancelariju OHR-a - mišljenja je Blanuša.