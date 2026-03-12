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NA KIOSCIMA ŠIROM BIH

U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Svijet ušao u bitku za naftu

Izrael i Iran nastavili razmjenu vatre širom Bliskog istoka

Naslovnica današnjeg "Dnevnog avaza". Avaz

Avaz.ba

12.3.2026

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Svijet ušao u bitku za naftu.

Izrael i Iran nastavili razmjenu vatre širom Bliskog istoka.

CIK: Gradonačelnik Sarajeva nelegalan!

Akademik Nedim Suljić govorio je o rupama u sistemu. Energetska neovisnost BiH je na respiratoru.

Dionica Vranduk - Ponirak se gradi najsporijim tempom. Radovi od 2019. godine, ne nazire se kraj.

U rubrici "Crna hronika" čitajte detalje o slučaju bebe koja je upala u šaht dubok gotovo 10 metara.

Musa i Kamenjaš vode Dubai protiv Baskonije.

Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

Današnje printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku: https://avaz.pressreader.com/.

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