MUP KS i Kantonalna civilna zaštita dogovorili protokol o korištenju helikoptera

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica sastao se sa direktorom Kanonalne uprave civilne zaštite Dženanom Brkanićem i saradnicima, kako bi se definisali uslovi budućeg korištenja helikoptera MUP-a KS za potrebe akcija koje provodi civilna zaštita, prvenstveno u gašenju požara.

Na sastanku je istaknuto da je helikopter MUP-a KS višenamjenski kako bi se mogao koristiti u svim situacijima, prvenstveno za spašavanje života ljudi, imovine, prirodnih resursa. U tom kontekstu, saradnja sa civilnom zaštitom je od velikog značaja.

Brkanić je govorio o situacijama u kojima je ranije djelovala Profesionalna vatrogasna brigada Kantonalne uprave civilne zaštite, a gdje bi podrška helikoptera u gašenju požara bila od velike pomoći. Istakao je da PVB KUCZ često pomaže u gašenju požara i u drugim kantonima i da iskustva pokazuju da je gašenje požara helikopterom neminovna potreba, kako bi vatrogasci bili efikasniji u svom poslu. Podsjetio je na požar iz 2022. na području Blidinja u čijem gašenju je učestvovao i 21 sarajevski vatrogasac.

- U svim tim situacijama gašenje požara helikopterom bilo bi mnogo brže i efikasnije, čak i u situacijama kada helikopter ne može u potpunosti ugasiti požar, ali može stvoriti uslove da vatrogasci uđu u područje i izvrše gašenje - izjavio je Brkanić.

Katica je podsjetio da će helikopter biti opremljen specijalnim vedrom za gašenje požara, tzv. 'bambi bucketom'.

- Helikopter MUP-a Kantona Sarajevo bit će opremljen vedrom za gašenje požara čija je zapremina 1.600 litara. Koliko smo upoznati, helikopteri koji se sada koriste za gašenje požara u BiH imaju vedra zapremine 500 litara, što znači da će naš helikopter u jednom naletu nositi tri puta više vode. Mi smo sada u završnoj fazi isporuke helikoptera i dok to traje, završit ćemo protokole o saradnji sa svim službama koje će moći koristiti helikopter u svrhu spašavanja ljudskih života što je njegova osnovna namjena - izjavio je Katica.

Druga namjena za koju će se koristiti helikopter je za akcije traganja i spašavanja, te aktivnosti Gorske službe spašavanja KS.

U narednim danima Ministarstvo unutrašnjih poslova KS i Kantonalna uprava civilne zaštite KS definisat će uslove pod kojima će se moći koristiti helikopter i potpisati protokol o saradnji. Osnovna zamisao je da se izbjegnu komplikovane administrativne procedure koje uključuju odobravanje polijetanja helikoptera od različitih nivoa vlasti, te da sam događaj, kao što je veliki požar i akcija spašavanja, aktiviraju korištenje helikoptera, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.