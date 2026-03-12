Solarna elektrana na zgradi Skupštine HNK zvanično puštena u rad

Solarna elektrana na krovu zgrade Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona zvanično je počela sa radom. Riječ je o solarnoj elektrani snage 30 kilovata vršne snage (kWp), sastavljenoj od 62 solarna panela, koja su instalirana na dva krovišta ukupne površine od 126,5 kvadratnih metara.

To je prvi ovakav projekat koji je realizovala jedna institucija u Hercegovačko - neretvanskom kantonu. Time se Skupština HNK svrstava među pionire primjene obnovljivih izvora energije u javnim institucijama u Federaciji BiH. Postrojenje je priključeno na javnu elektroenergetsku mrežu i trenutno radi paralelno s distribucijskim sistemom, pri čemu se proizvedena električna energija zasad koristi za potrebe same zgrade.

U narednom periodu planira se sticanje statusa prosumera, čime bi se omogućila i isporuka viškova električne energije u mrežu. Tako će realizacijom ovog projekta Skupština HNK svoje potrebe za električnom energijom pokrivati iz obnovljivih izvora električne energije, čime će ostvariti dodatne finansijske uštede, ali i doprinijeti smanjenju emisije štetnih gasova.

Podsjećamo da su u potrošnji električne energije ostvarene značajne uštede nakon rekonstrukcije, dogradnje i opremanja zgrade Skupštine HNK te je ovaj projekat logičan slijed aktivnosti s ciljem unapređenja energetske efikasnosti i odgovornog upravljanja javnim resursima.

Naglasio je to predsjedavajući Kantonalne skupštine, Džafer Alić, poručivši kako je ovo važan korak ka energetski efikasnijem i održivijem funckionisanju institucija javne vlasti.

-Realizacijom ovog projekta pokazujemo opredijeljenost za odgovorno upravljanje javnim resursima i korištenje obnovljivih izvora energije. Uz to što smanjujemo troškove električne energije, dajemo i konkretan doprinos zaštiti okoliša i energetskoj tranziciji. Na ovaj način Skupština HNK daje primjer kako javne institucije mogu aktivno doprinositi korištenju obnovljivih izvora električne energije i smanjenju emisije štetnih gasova, uz iskrenu nadu da će i druge javne institucije, kao i građani, prepoznati mogućnost ulaganja u obnovljive izvore energije posebno imajući u vidu nedavno donesene zakonske olakšice kojima je za izgradnju solarnih elektrana ukinuta obaveza pribavljanja građevinske dozvole - kazao je Alić.

Ukupna vrijednost projekta za koji su sredstva osigurana iz budžeta HNK je 49.174,43 KM, dok se povrat investicije očekuje za četiri godine.