Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SVJETSKI DAN BUBREGA

Tomislav Žuljević za "Avaz": U BiH 3.000 pacijenata na dijalizi, transplantacije i dalje rijetke

Pacijenti se ljekaru javljaju tek kada bolest dođe u završnu fazu, kazao je Žuljević

U BiH oko 3.000 pacijenata na dijalizi. Screenshot

Zerina Voloder

12.3.2026

Svake godine drugog četvrtka u martu obilježava se Svjetski dan bubrega, globalna kampanja posvećena podizanju svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja bubrežnih bolesti. Prema podacima Svjetska zdravstvena organizacija, hronična bolest bubrega pogađa jednu od deset osoba u svijetu, odnosno gotovo 850 miliona ljudi.

Ni Bosna i Hercegovina nije izuzetak. Oko 3.000 pacijenata u zemlji liječi se dijalizom, od čega gotovo 2.000 u Federaciji Bosne i Hercegovine. Svake godine umre blizu 400 pacijenata na dijalizi, a mnogi od njih mogli su biti transplantirani.

Predsjednik UO Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH, Tomislav Žuljević za "Avaz", upozorava da je bubrežna bolest često "tihi ubica".

- Statistike pokazuju da svaka deseta osoba ima neku vrstu bubrežne bolesti, ali ljudi to često ne prepoznaju jer bubreg obično ne boli. Pacijenti se ljekaru javljaju tek kada bolest dođe u završnu fazu - kazao je Žuljević za "Avaz".

Žuljević: Svaka deseta osoba ima neku vrstu bubrežne bolesti. Facebook

Naglašava da je prevencija ključna te da se bolest može otkriti jednostavnim testovima krvi i urina, posebno kod osoba koje imaju dijabetes, povišen krvni pritisak ili druge faktore rizika.

Govoreći o transplantacijama, Žuljević ističe da Bosna i Hercegovina značajno zaostaje za evropskim zemljama.

- Prošle godine imali smo samo 16 transplantacija, dok ih, primjerice, Hrvatska godišnje uradi između 300 i 350 - naveo je Žuljvić za "Avaz".

Kako bi se povećala svijest o važnosti darivanja organa, Udruženje u saradnji s Donorskom mrežom u Bosni i Hercegovini provodi kampanju "Da za donorsko, da za život", uz podršku Federalnog ministarstva zdravstva.

- Donorstvo i transplantacija mnogim pacijentima predstavljaju novu šansu za život. Transplantacijska medicina jedina je grana medicine koja u potpunosti ovisi o građanima – jer su građani i donori i primatelji - poručio je Žuljević za "Avaz".

# TOMISLAV ŽULJEVIĆ
# DIJALIZA
# TRANSPLATACIJA
# DIJALIZNI PACIJENTI
# SVJETSKI DAN BUBREGA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.