Tomislav Žuljević za "Avaz": U BiH 3.000 pacijenata na dijalizi, transplantacije i dalje rijetke

Svake godine drugog četvrtka u martu obilježava se Svjetski dan bubrega, globalna kampanja posvećena podizanju svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja bubrežnih bolesti. Prema podacima Svjetska zdravstvena organizacija, hronična bolest bubrega pogađa jednu od deset osoba u svijetu, odnosno gotovo 850 miliona ljudi.

Ni Bosna i Hercegovina nije izuzetak. Oko 3.000 pacijenata u zemlji liječi se dijalizom, od čega gotovo 2.000 u Federaciji Bosne i Hercegovine. Svake godine umre blizu 400 pacijenata na dijalizi, a mnogi od njih mogli su biti transplantirani.

Predsjednik UO Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH, Tomislav Žuljević za "Avaz", upozorava da je bubrežna bolest često "tihi ubica".

- Statistike pokazuju da svaka deseta osoba ima neku vrstu bubrežne bolesti, ali ljudi to često ne prepoznaju jer bubreg obično ne boli. Pacijenti se ljekaru javljaju tek kada bolest dođe u završnu fazu - kazao je Žuljević za "Avaz".