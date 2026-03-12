Porodica djevojke povrijeđene u tramvajskoj nesreći uputila emotivno pismo bolnici: Hvala vam što ste joj ulili snagu da prihvati budućnost sa optimizmom

Kako smo objavili jučer, zdravstveno stanje djevojčice koja je povrijeđena u tramvajskoj nesreći sada je potpuno stabilno. Ova hrabra djevojčica završava bolničko liječenje i daljnji oporavak nastavlja u toplini svog porodičnog doma.

Zahvaljujući stručnosti medicinskog tima na čelu s prof. dr. Ismetom Gavrankapetanovićem, obavljenim operativnim zahvatima, terapijama i velikoj podršci koju je dobila, porodica djevojčice uputila je emotivno pismo zahvalnosti medicinskom osoblju.

Porodica je ljekare i sestre nazvala „herojima u mantilima“.

- Riječi su nemoćne da izraze zahvalnost naše porodice za sve što ste učinili da se naša Ella osjeća u bolnici kao princeza iz bajke. Hvala vam što ste joj ulili snagu da prihvati budućnost sa optimizmom i osmijehom na licu - stoji u dirljivoj poruci porodice Jovanović.