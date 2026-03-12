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ZAHVALNOST

Porodica djevojke povrijeđene u tramvajskoj nesreći uputila emotivno pismo bolnici: Hvala vam što ste joj ulili snagu da prihvati budućnost sa optimizmom

Ova hrabra djevojčica završava bolničko liječenje i daljnji oporavak nastavlja u toplini svog porodičnog doma

Porodica uputila emotivno pismo. Screenshot

M. P.

12.3.2026

Kako smo objavili jučer, zdravstveno stanje djevojčice koja je povrijeđena u tramvajskoj nesreći sada je potpuno stabilno. Ova hrabra djevojčica završava bolničko liječenje i daljnji oporavak nastavlja u toplini svog porodičnog doma. 

Zahvaljujući stručnosti medicinskog tima na čelu s prof. dr. Ismetom Gavrankapetanovićem, obavljenim operativnim zahvatima, terapijama i velikoj podršci koju je dobila, porodica djevojčice uputila je emotivno pismo zahvalnosti medicinskom osoblju.

Porodica je ljekare i sestre nazvala „herojima u mantilima“.

- Riječi su nemoćne da izraze zahvalnost naše porodice za sve što ste učinili da se naša Ella osjeća u bolnici kao princeza iz bajke. Hvala vam što ste joj ulili snagu da prihvati budućnost sa optimizmom i osmijehom na licu - stoji u dirljivoj poruci porodice Jovanović.

Podsjećamo da je djevojčica teško povrijeđena u tramvajskoj nesreći koja se dogodila 12. februara, prije tačno mjesec dana.

Srećom, vozilo Hitne pomoći koje se u tom trenutku nalazilo svega nekoliko metara od mjesta nesreće brzo je reagovalo i odmah prevezlo djevojčicu u Opću bolnicu “Prim. dr. Abdulah Nakaš”.

U prvim danima nakon nesreće djevojčica je vodila tešku borbu za život, ali je uspjela prebroditi najkritičniji period.

Treba podsjetiti da Ella, osim podrške porodice i medicinskog osoblja, ima podršku i hiljade građana Sarajeva.

# OPĆA BOLNICA "PRIM.DR. ABDULAH NAKAŠ"
# TRAMVAJSKA NESREĆA
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