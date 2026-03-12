Kajganić: Pašić se spominje u nekoliko predmeta kao učesnik, zato sam ga prebacio u Odjel za ratne zločine

Vezano za medijske navode, na pitanje novinara glavni državni tužilac Milanko Kajganić je kazao da nikoga nije smijenio, nego je vršio preraspoređivanje tužilaca na one stvari koje su potrebe, a u ovoj godini je organizirani kriminal.

Naveo je da mu je teško demantovati svakodnevne lažne informacije, jer bi onda svaki dan morao održavati konferencije za medije.

Vezano za predmet Vile na Dedinju (kupovina od strane Dodika), kazao je da od 2015. godine nije donesena tužilačka odluka.

Ratni zločini

- Više tužilaca se smjenjivalo na tom predmetu. Svaki put kada pitam za taj slučaj, odgovor postupajućih tužilaca je da je problem u neustupanju dokaza od strane Republike Srbije - naveo je.

Govoreći o premještanju zamjenika glavnog tužioca Džermina Pašića u Odjel za ratne zločine, kazao je da je riječ o preraspodjeli.

- Nisam nikoga smijenio. Samo sam vršio preraspodjelu, želeći da usmjerim kapacitete Tužilaštva u ono što je u ovom trenutku najpotrebnije, a to je organizovani kriminal. Ovo nije preraspoređivanje jer neko nekome smeta, nego zato što trebamo da radimo. Očekujemo prijem šest novih tužilaca, od kojih će dva odmah biti raspoređena na organizovani kriminal - naveo je.

Konkretno govoreći o Pašiću, kazao je da se u nekoliko predmeta spominje kao učesnik.

- Pojavila se informacija koja bi mogla utjecati na njegov integritet u tim predmetima. Postupao sam onako kako sam postupao i do sada kada su se imena tužilaca pojavljivala u sličnim situacijama. Osim toga, on je i ranije radio na predmetima ratnih zločina - rekao je.

Naveo je da je prijavio Pašića prije nekoliko mjeseci zbog prekršaja koji se odnosne sporno tretiranje i postupanje sa službenim zabilješkama i informacijama.

Drugi tužioci

Govoreći da prebacuje tužioce koji rade na prijavama protiv njega, kazao je da su oni dodijeljeni drugim tužiocima putem CMS sistema.

- Što se mene tiče, svi tužioci su imali ili imaju podnesene prijave protiv mene, ali ja nikada nisam sumnjao u nepristrasnost bilo kojeg tužioca. Svako ko smatra da sam počinio bilo kakvu disciplinsku ili drugu odgovornost, može javno ili anonimno poslati prijavu Uredu disciplinskog tužioca. Ako oni zaključe da sam prekršio neke norme, ja više neću biti ovdje - istakao je.