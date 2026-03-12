Akademik Nedim Suljić o rupama u sistemu: Energetska neovisnost BiH na respiratoru

Ključni problem „Elektroprivrede BiH“ je pad proizvodnje 1.000 GWh, što predstavlja gubitak od blizu 14 posto ukupnog potencijala, ocjenjuje za “Avaz” stručnjak u oblasti energetike, član Evropske akademije nauka i umjetnosti i univerzitetski profesor iz Tuzle, Nedim Suljić.

- BiH je decenijama bila jedini izvoznik struje u regiji, a danas, čim nastupi suša ili ispadne veći blok u Tuzli ili Kaknju, postajemo uvoznici. Naša energetska nezavisnost je ugrožena, jer je BiH, a posebno EP BiH, upala u tehnološku zamku. Oslonili smo se na postrojenja čiji je radni vijek bio skoro do 2020. godine, a neuspjeh projekta Bloka 7 ostavio je sistem bez čvrstog oslonca – kaže Suljić.

Naglašava da je energetska neovisnost FBiH “na respiratoru” i da će bez hitnog uvođenja 500 ili više megavata struje iz obnovljivih izvora vjetra i sunca, koji bi bili u vlasništvu države, BiH do 2030. godine postati trajno energetski ovisna zemlja.

„Peglanje“ cijene

- Zbog manje proizvodnje, EPBiH nema viškova koje bi prodavala na berzi po visokim cijenama, a taj novac je decenijama “peglao” nisku cijenu struje za domaćinstva. Plate i troškovi u rudnicima rastu, dok efikasnost rada pada. U svjetskoj energetici, rudnici su ili visoko automatizovani, ili se zatvaraju. Kod nas su oni postali socijalne ustanove s niskom produktivnošću. Moderni površinski kopovi u svijetu mjere produktivnost u tonama po radnom satu, a naši rudnici se guše u zastarjeloj opremi i ogromnom administrativnom aparatu. Plate moraju rasti zbog inflacije, ali bez rasta količina iskopanog uglja svaka marka rasta plate direktno povećava gubitak EPBiH. To je matematički neodrživ balans – ističe Suljić.

On smatra da država hitno mora masovno podstaći i građane da postanu proizvođači-potrošači, jer bi panel na svakom krovu u FBiH smanjio pritisak na EPBiH.