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POLITIČKE REAKCIJE

Smajić traži objašnjenje: U čije ime je Lagumdžija podržao rezoluciju o Iranu?

Delegat SBiH upozorava da ambasador BiH pri UN-u nije mogao donijeti odluku bez stava Predsjedništva BiH

Smajić traži objašnjenje: U čije ime je Lagumdžija podržao rezoluciju o Iranu. Fena

I. Š.

12.3.2026

Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Džemal Smajić (SBiH) reagovao je nakon što je Bosna i Hercegovina kosponzorirala rezoluciju Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija kojom se osuđuju iranski napadi na države Zaljeva i Jordan.

Smajić je postavio pitanje u čije ime je ambasador BiH pri UN-u Zlatko Lagumdžija podržao ovu inicijativu – u ime članice Predsjedništva BiH Željke Cvijanović ili člana Predsjedništva Denisa Bećirovića.

Kako je naveo, zabrinjavajuće je ukoliko je odluka o kosponzorstvu donesena bez prethodnog stava Predsjedništva BiH, koje je prema Ustavu nadležno za vođenje vanjske politike.

– Ako Predsjedništvo nije donijelo odluku, a sjednica je bila zakazana tek nakon izjašnjavanja u Vijeću sigurnosti, postavlja se pitanje da li je ambasador postupio samoinicijativno,  rekao je Smajić.

On je naglasio da Bosna i Hercegovina u međunarodnim odnosima mora djelovati na osnovu jasno definisanih stavova državnih institucija, a ne na osnovu pojedinačnih procjena diplomata.

Smajić je poručio da u ovako osjetljivim pitanjima institucije moraju djelovati koordinirano, transparentno i u skladu s ustavnim nadležnostima.

# SBIH
# IRAN
# DOM NARODA
# DŽEMAL SMAJIĆ
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