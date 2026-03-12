Smajić traži objašnjenje: U čije ime je Lagumdžija podržao rezoluciju o Iranu?

Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Džemal Smajić (SBiH) reagovao je nakon što je Bosna i Hercegovina kosponzorirala rezoluciju Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija kojom se osuđuju iranski napadi na države Zaljeva i Jordan.

Smajić je postavio pitanje u čije ime je ambasador BiH pri UN-u Zlatko Lagumdžija podržao ovu inicijativu – u ime članice Predsjedništva BiH Željke Cvijanović ili člana Predsjedništva Denisa Bećirovića.

Kako je naveo, zabrinjavajuće je ukoliko je odluka o kosponzorstvu donesena bez prethodnog stava Predsjedništva BiH, koje je prema Ustavu nadležno za vođenje vanjske politike.

– Ako Predsjedništvo nije donijelo odluku, a sjednica je bila zakazana tek nakon izjašnjavanja u Vijeću sigurnosti, postavlja se pitanje da li je ambasador postupio samoinicijativno, rekao je Smajić.

On je naglasio da Bosna i Hercegovina u međunarodnim odnosima mora djelovati na osnovu jasno definisanih stavova državnih institucija, a ne na osnovu pojedinačnih procjena diplomata.

Smajić je poručio da u ovako osjetljivim pitanjima institucije moraju djelovati koordinirano, transparentno i u skladu s ustavnim nadležnostima.