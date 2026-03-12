Video / Elvir Karalić: Najteže mi je bilo kada je dječak pitao majku zašto više ne vidi svjetlo

Osnivač i predsjednik Udruženja Pomozi.ba, Elvir Karalić, dobitnik je Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 2026. godinu. U intervjuu za „Avaz“ govorio je o značaju nagrade i radu Udruženja.

- U našoj organizaciji ne radimo zbog nagrada, ali je uvijek lijepo kada neko prepozna naš trud. Posebno mi znači podrška ljudi iz cijele BiH i dijaspore – kazao je Karalić, dodajući da je ovo prvi put da je primio stotine poruka i poziva, a da se nije dogodila katastrofa.

Posebno ponosan

Karalić ističe da je teško izdvojiti jedan projekat na koji je posebno ponosan.

– Pomažemo oboljelima, ljudima kojima dnevni obrok mnogo znači, ali i ugroženima u Palestini, Jemenu i Siriji. Tu su i užine za djecu u školama. Svaki projekat nam je podjednako važan, jer ljudima kojima pomažemo njihova potreba znači sve – kaže Karalić.

Posebnu pažnju posvećuje projektu obroka, gdje dostavljači voze i po 40 kilometara da bi obrok stigao do starijih osoba koje žive same.

– Za mnoge od njih ta posjeta je više od hrane, to je često jedini razgovor koji imaju tokom dana – ističe.

Većina priča s kojima se susreću su veoma teške i danas, nakon mnogo godina, kada ih se prisjeti, kaže, ponovo se probude snažne emocije.

- Posebno pamtim priču jednog dječaka koji, nažalost, više nije među nama. Imao je karcinom, uspio se izliječiti, ali se bolest kasnije vratila. Tada su se njegovi roditelji obratili našoj organizaciji za pomoć. Zbog posljedica bolesti dječak je izgubio vid i sjećam se trenutka kada je pitao majku zašto više ne vidi svjetlo. Ta scena mi je i danas jedna od najtežih uspomena – kazao je Karalić.

Još ranije, 2013. godine, boravio je u Siriji na početku rata i vidio mnogo djece koja su bila teško ranjena, bez ruku ili nogu. Sve te slike ostavile su dubok trag i godinama kasnije utiču na način na koji posmatra ljudsku patnju i potrebu za pomoći.

Zabrinjava broj oboljelih

Karalić upozorava na sve veći broj oboljelih u BiH, prvenstveno od karcinoma, te ističe da mnogo ljudi traži pomoć za liječenje, često i u inostranstvu.

– Svaki zahtjev je posebna priča. Pomažemo koliko možemo, ali ne možemo svima, jer su potrebna ogromna sredstva. Zato svaki javni nastup koristimo da apelujemo na nadležne da se ovom problemu pristupi sistemski – poručio je Karalić.

Karalić je govorio i o nedavnoj humanitarnoj akciji sa biznismenom Hajrizom Brčvakom. U Tutinu postoji mališan kojem je za liječenje potrebno 2,5 miliona eura. Dosad su roditelji i organizacija Uhud prikupili više od 700.000 eura tokom mjeseca ramazana, ali to još uvijek nije ni polovina potrebnog iznosa.

– Zajedno s prijateljem i humanitarcem Hajrizom Brčvakom shvatili smo da cijeli region mora biti uključen kako bi se prikupila potrebna sredstva. Čim prođe ramazan, aktivirat ćemo sve partnere iz Balkana, Evrope, pa sve do Australije, Kanade i Amerike – kazao je Elvir Karalić.

Karalić je dodao da će kontaktirati i sportiste koji su spremni pomoći te da je zajednička akcija jedini način da se prikupi 2,5 miliona eura i spasi život djeteta.

Kompletan intervju pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

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