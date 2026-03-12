Karamatić: Kao što je Hitler bez legitimiteta postavio Pavelića na čelo NDH, tako je i Naša stranka voljom stranaca u Vladi FBiH

Na sjednici Predstavničkog doma PFBiH na prijedlog Naše stranke se raspravlja o Deklaraciji o osudi fašističkih, nacističkih i antisemitskih obilježja, slogana i poruka na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a zastupniku Mariju Karamatiću je zasmetalo to što su zastupnici pokušali njega dovesti u kontekst podržavanja NDH, pogotovo zato što je HSS bio na meti Pavelića.

- Kvaternik je izbacio Antu Pavelića i Eugen Kvaternika, oni nisu imali nikakav legitimitet. Adolf Hitler, koji je zamislio kukasti križ o kojem je Čamdžić govorio je imenovao čovjeka bez ikakvog izbornog legitimiteta Pavelića i postavio ga za predsjednika NDH, a prvi potez je bio da Vlatka Mačeka spremi u Jasenovac i zabrani rad HSS-a. Da povučemo paralelu s današnjim ustrojom FBiH, kao što je Pavelić imenovan voljom Hitlera, tako je i Naša stranka voljom stranih centara moći i Majkla Marfija, bez legitimiteta imenovana u Vladu. Ne sumnjam da Naša stranka ima mehanizme da zabrani rad HSS-a i mene pošalje u Jasenovac, da bi to uradila, ali neće moći - rekao je.