Nikšić razgovarao sa Sindikatom radnika BHRT-a o rješavanju problema i položaju zaposlenih

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) Nermin Nikšić održao je danas, u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu, sastanak sa rukovodstvom Samostalnog sindikata radnika Radiotelevizije BiH, koje je predvodila predsjednica Sindikata Merima Kurtović - Pašalić. Na sastanku je razgovarano o položaju i izazovima s kojima se suočava javni servis, a poseban akcenat stavljen je na rješavanje problema i položaja radnika.

Ovom prilikom naglašena je važnost stabilnog funkcioniranja javnog servisa te njegov značaj u informiranju građana i očuvanju demokratskih vrijednosti.

Istaknuto je da BHRT ima značajnu ulogu u javnom prostoru te da je njegov rad od posebnog interesa za državu i bh. društvo u cjelini.

Sindikat radnika ukazao je na tešku situaciju na BHRT-u u kojoj se nalazi 780 zaposlenika.

Premijer je saslušao opravdane zahtjeve predstavnika radnika, koji se odnose na njihov radno-pravni i materijalni položaj. Istakao je i da razumije zabrinutost zaposlenih, kao i potrebu za rješenjima koja će osigurati stabilnost i nesmetano funkcioniranje javnog servisa, uz puno poštivanje nadležnosti institucija na svim nivoima vlasti.

Tokom susreta naglašeno je da rješavanje pitanja finansijske stabilnosti BHRT-a zahtijeva odgovoran i koordiniran pristup nadležnih institucija BiH te spremnost svih aktera u okviru javnog RTV sistema na dijalog i saradnju.

Premijer Nikšić je poručio da je očuvanje kapaciteta državnog javnog servisa i osiguravanje uslova za njegov stabilan rad od posebnog značaja te da će Vlada FBiH nastaviti podržavati inicijative na nivou BiH koje vode ka sistemskim rješenjima.

S obzirom na situaciju u kojoj se nalaze radnici, premijer je istakao opredjeljenje da će Vlada FBiH, u okviru svojih nadležnosti, tražiti moguće modalitete podrške radnicima na ublažavanju njihovog trenutnog položaja, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.