Razvijena nova aplikacija za podnošenje finansijskih izvještaja političkih stranaka

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, uz podršku Vijeća Evrope, razvila je novu aplikaciju za podnošenje finansijskih izvještaja političkih stranaka s ciljem omogućavanja efikasnijeg, jednostavnijeg i transparentnijeg dostavljanja finansijskih podataka.

Istovremeno je usvojen i novi Pravilnik o finansijskim izvještajima političkih stranaka, kojim se detaljnije uređuje način podnošenja finansijskih izvještaja, kao i obaveze političkih stranaka u ovom procesu - saopćeno je iz CIK-a BiH.

S ciljem informiranja političkih subjekata, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine organizirat će 13. marta 2026. godine online edukaciju o upotrebi nove aplikacije.

Iz CIK-a BiH podsjećaju da su političke stranke obavezne do 31. marta 2026. godine podnijeti godišnji finansijski izvještaj za 2025. godinu, te je učešće osoba odgovornih za vođenje poslovnih knjiga i podnošenje finansijskih izvještaja u ovoj edukaciji od izuzetnog značaja.

Pravilnik o finansijskim izvještajima političkih stranaka dostupan je na linku: https://www.izbori.ba/Documents/2026/03/pravilnik_o_finansijskim_izvjestajima_politickih_stranaka-bos.pdf