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NA REDU DOM NARODA

Predstavnički dom usvojio set finansijskih zakona: Korak bliže ulasku u SEPA-u i manjim troškovima za građane i privredu

Ulazak u SEPA sistem znači konkretne koristi za svakog građanina, svakog poduzetnika i javne institucije, pojasnili su iz Vlade FBiH

Predstavnički dom PFBiH. FENA

Piše: Sedin Spahic

12.3.2026

Nakon dvodnevne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH usvojen je set finansijskih zakona, čiji je predlagač Ministarstvo finansija FBiH. Da bi oni stupili na snagu, potrebno je da ih usvoji i dom naroda Parlamenta FBiH.

Vlada FBiH je navela da su oni ključni za sveobuhvatnu i stratešku reformu finansijskog i platnog sistema Federacije BiH. Riječ je o jednoj od najznačajnijih institucionalnih i ekonomskih reformi u ovom mandatu Vlade, navedeno je također iz Vlade u vezi s tim zakonima.

- Ovim reformskim paketom Federacija Bosne i Hercegovine postavlja moderan, siguran i evropski usklađen pravni okvir za digitalna plaćanja, jačanje zaštite korisnika finansijskih usluga i dugoročnu stabilnost finansijskog sistema, uz stvaranje svih ključnih preduvjeta za pristupanje Bosne i Hercegovine Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA) - ističe predlagač.

Brža i jeftinija plaćanja

Reformski paket obuhvata zakon o platnim uslugama, zakon o elektroničkom novcu, zakon o računima za plaćanje, izmjene i dopune Zakona o zaštiti korisnika finasijskih usluga, izmjene i dopune Zakona o bankama te izmjene i dopune Zakona o mikrokreditnim društvima.

Pridruživanje SEPA području plaćanja donosi građanima brža i jeftinija plaćanja, privredi niže troškove poslovanja a finansijskom sistemu snažniji nadzor i veću stabilnost. Ovi zakoni su ključni regulatorni preduslov za pristupanje SEPA području i snažan poticaj ukupnom ekonomskom razvoju, navela je također Vlada.

Zakon o platnim uslugama je po Vladinom obrazloženju centralni stub reforme jer prvi put sistemski uređuje savremeni platni promet u Federaciji BiH, otvara tržište za inovacije i nove pružatelje platnih usluga, uz istovremeno postavljanje visokih sigurnosnih standarda i snažnog regulatornog nadzora.

Zajedno sa zakonom o elektronskom novcu i zakonom o računima za plaćanje, građanima i privredi se osigurava brža, jeftinija i sigurnija digitalna plaćanja, veća transparentnost naknada i jačanje pravne sigurnosti.

Izmjene zakona o bankama, mikrokreditnim društvima i zaštiti korisnika finansijskih usluga osiguravaju punu usklađenost cjelokupnog finansijskog sistema s novim pravilima, jačaju nadzor i dodatno štite prava građana.

Jasna poruka

Tim paketom zakona Vlada Federacije Bosne i Hercegovine šalje jasnu i snažnu poruku - Federacija odlučno ulazi u novu fazu modernizacije financijskog sistema. To je strateška odluka koja građanima i privrede osigurava niže troškove, veću sigurnost i finansijske usluge kakve postoje u Evropskoj uniji, pojasnili su.

Ulazak u SEPA sistem znači konkretne koristi za svakog građanina, svakog poduzetnika i javne institucije. To je evropski standard koji se sada gradi i u Federaciji BiH, istaknula je Vlada FBiH obrazlažući navedene akte.

Tim reformskim paketom Vlada potvrđuje jasnu političku volju za dubinske i odgovorne reforme u interesu građana, gospodarstva i evropskog puta Bosne i Hercegovine, navedeno je također.

# PREDSTAVNIČKI DOM PFBIH
# SEPA
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