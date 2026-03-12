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SAOPĆENJE

CBBiH pozdravlja usvajanje ključnih zakona za pristupanje SEPA u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH

Građanima i privredi naše zemlje donijeti ogromnu korist, navodi se u saopćenju

CBBiH pozdravlja usvajanje ključnih zakona. Centralna banka BiH

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

12.3.2026

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) pozdravlja usvajanje seta finansijskih zakona u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koji će građanima i privredi naše zemlje donijeti ogromnu korist.

Usvajanjem prijedloga zakona iz oblasti bankarstva, platnih usluga, elektronskog novca, mikrokreditnog sektora, zaštite korisnika finansijskih usluga, kao i zakona o računima za plaćanje napravljen je izuzetno značaj korak ka ispunjavanja regulatornih pretpostavki za integraciju Bosne i Hercegovine u Jedinstveno evropsko platno područje (SEPA).

Pristupanje Bosne i Hercegovine SEPA području omogućit će jednostavnije, brže i jeftinije izvršavanje prekograničnih platnih transakcija sa državama članicama Evropske unije. 

Za privredu ovo znači niže transakcijske troškove, brži obrt kapitala i veću predvidljivost poslovanja. 

Bankarskom sektoru povećava konkurentnost i otvara dodatni prostor za razvoj savremenih digitalnih finansijskih proizvoda. 

Građanima SEPA donosi brže i povoljnije transakcije, bez višednevnog čekanja, te znatno veću finansijsku fleksibilnost.

Za Bosnu i Hercegovinu pridruživanje SEPA-i jedan je od najznačajnijih strateških projekata koji doprinosi modernizaciji platnog prometa,  jačanju njegove sigurnosti i transparentnosti, te ubrzava digitalizaciju finansijskih usluga. 

Centralna banka Bosne i Hercegovine očekuje da isti set zakona usvoji i Dom naroda Parlamenta Federacije BiH, kao i da Narodna skupština Republike Srpske prihvati slične zakonske izmjene koje je predložila Vlada Republike Srpske.

Na ovaj način Bosna i Hercegovina nastavit će proces usklađivanja domaćeg regulatornog okvira sa standardima i praksama Evropske unije što će osigurati brz ulazak u Jedinstveno evropsko platno područje (SEPA).

# CENTRALNA BANKA BIH
# SEPA
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