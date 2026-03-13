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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Maloljetnica povrijeđena u tramvajskoj nesreći otpuštena na kućno liječenje

Porodica je ljekare i sestre nazvala „herojima u mantilima“

Osoblje Opće bolnice ispratilo djevojku. Ustupljena fotografija

Piše: Dženana Redžepagić

13.3.2026

Direktor Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš" Ismet Gavrankapetanović za portal „Avaza“ je potvrdio da je pacijentica, koja je teško povrijeđena u tramvajskoj nesreći u Sarajevu otpuštena na kućno liječenje.

- Pacijentica se otpušta na kućno liječenje. Nastavlja se program rehabilitaciije i punog oporavka uz konzilijarne dalje procedure usaglašene sa najboljim centrima u inostranstvu - kazao je dr. Gavrankapetanović.

Podsjetimo, riječ je o djevojci (17) kojoj je život bio ugrožen, a koja je zadobila povrede u četvrtak, 12. februara 2026. godine kada je tramvaj iskočio iz šina kod Zemaljskog muzeja BiH zbog čega joj je amputirana noga.

Sladak ispraćaj. Ustupljena fotografija

Zahvaljujući stručnosti medicinskog tima na čelu s prof. dr. Ismetom Gavrankapetanovićem, obavljenim operativnim zahvatima, terapijama i velikoj podršci koju je dobila, porodica djevojčice uputila je emotivno pismo zahvalnosti medicinskom osoblju.

Porodica je ljekare i sestre nazvala „herojima u mantilima“.

- Riječi su nemoćne da izraze zahvalnost naše porodice za sve što ste učinili da se naša Ella osjeća u bolnici kao princeza iz bajke. Hvala vam što ste joj ulili snagu da prihvati budućnost sa optimizmom i osmijehom na licu - stoji u dirljivoj poruci porodice Jovanović.

# ISMET GAVRANKAPETANOVIĆ
# OPĆA BOLNICA
# TRAMVAJSKA NESREĆA
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