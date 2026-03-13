Maloljetnica povrijeđena u tramvajskoj nesreći otpuštena na kućno liječenje

Direktor Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš" Ismet Gavrankapetanović za portal „Avaza“ je potvrdio da je pacijentica, koja je teško povrijeđena u tramvajskoj nesreći u Sarajevu otpuštena na kućno liječenje.

- Pacijentica se otpušta na kućno liječenje. Nastavlja se program rehabilitaciije i punog oporavka uz konzilijarne dalje procedure usaglašene sa najboljim centrima u inostranstvu - kazao je dr. Gavrankapetanović.

Podsjetimo, riječ je o djevojci (17) kojoj je život bio ugrožen, a koja je zadobila povrede u četvrtak, 12. februara 2026. godine kada je tramvaj iskočio iz šina kod Zemaljskog muzeja BiH zbog čega joj je amputirana noga.