Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ODRŽANO ROČIŠTE

Video / Amila Gadžun: Doktori trebaju da nas liječe, a ne da nas ubijaju, očekujem maksimalnu kaznu

Želimo da niti jedno dijete više se ne izgubi na ovaj način

Džena Gadžun. Avaz

Piše: Amila Ovčina

13.3.2026

U Kantonalnom sudu u Sarajevu danas su održane završne riječi u predmetu Džena Gadžun, gdje su doktori Suad Rožajac, Nina Jovanović i Jasmina Halimić optuženi za nesavjesno liječenje i zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja.

Nakon ročišta je Amila Gadžun, majka preminule Džene, kazala je nakon ročišta poručila da očekuju osuđujuću presudu i da se nikome ne ponovi ono što se desilo njenoj porodici.

- Želimo da niti jedno dijete više se ne izgubi na ovaj način. Oni trebaju da nas liječe, a ne da nas ubijaju. Četiri godine su prošle, to se ne može opisati, taj stres, taj osjećaj kada dođeš u ovaj sud. Očekujemo da će pravda biti zadovoljena. Očekujem maksimalnu kaznu - navela je.

# AMILA GADŽUN
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.