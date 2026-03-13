Video / Amila Gadžun: Doktori trebaju da nas liječe, a ne da nas ubijaju, očekujem maksimalnu kaznu

U Kantonalnom sudu u Sarajevu danas su održane završne riječi u predmetu Džena Gadžun, gdje su doktori Suad Rožajac, Nina Jovanović i Jasmina Halimić optuženi za nesavjesno liječenje i zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja.

Nakon ročišta je Amila Gadžun, majka preminule Džene, kazala je nakon ročišta poručila da očekuju osuđujuću presudu i da se nikome ne ponovi ono što se desilo njenoj porodici.

- Želimo da niti jedno dijete više se ne izgubi na ovaj način. Oni trebaju da nas liječe, a ne da nas ubijaju. Četiri godine su prošle, to se ne može opisati, taj stres, taj osjećaj kada dođeš u ovaj sud. Očekujemo da će pravda biti zadovoljena. Očekujem maksimalnu kaznu - navela je.