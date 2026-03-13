Ročište Amiru Pašiću Faći: Svjedoče Dalija Hasanbegović-Konaković, Duška Jurišić i Mirza Vranj

U Općinskom sudu u Sarajevu održava se ročište Amiru Pašiću Faći, kojem se sudi za psihičko nasilje putem informacionih tehnologija.
ISAK NIJE DOŠAO
Iako je bilo najavljeno da će danas svjedočiti i ministar unutrašnjih poslova FBiH Ramo Isak, on se nije pojavio na današnjem ročištu.
U Općinskom sudu u Sarajevu održava se ročište Amiru Pašiću Faći, kojem se sudi za psihičko nasilje putem informacionih tehnologija.
Na današnjem ročištu svjedočit će Dalija Hasanbegović-Konaković, supruga Elmedina Konakovića, zamjenica državnog ministra za ljudska prava i izbjeglice Duška Jurišić i Mirza Vranj.
Iako je bilo najavljeno da će danas svjedočiti i ministar unutrašnjih poslova FBiH Ramo Isak, on se nije pojavio na današnjem ročištu.
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