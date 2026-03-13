Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić za "Avaz": SAD nisu iskoristile puni potencijal

S početkom rata Izraela i SAD s Iranom u potpunosti su se obistinile sve procjene na koji način bi se on mogao odvijati, od širenja napada na američke baze u regiji do zatvaranja Hormuškog moreuza, kazao je za „Avaz“ vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić. Sve ostalo je totalna nepoznanica, ali ako kriza potraje još 2-3 sedmice, naš sagovornik, osim poskupljenja, očekuje čak i nestašice nafte.

- Ne moramo nužno govoriti da Hrvatska i BiH neće imati goriva, ali možemo da će cijena biti previsoka, pogotovo za one koji dnevno moraju praviti veliku kilometražu. Upravo to moraju raditi logistički lanci, jer nama hrana nije više u nekom krugu oko gradova, kao što je bila prije 30 ili 50 godina. Sad je to po 1.000 ili 2.000 kilometara daleko. To su problemi koje možemo imati ako sukob potraje duže od najavljenog – kaže Avdagić.

Nezgodna pitanja

Nije saglasan s ocjenama da su SAD i Izrael potcijenili snagu i fleksibilnost Irana, ali u konfuziji nekonzistentnih informacija nije jasno šta je uopće konačan cilj operacije.

- Lako ćete potapati brodove, sporokrećuće mete, koje nemaju nikakvu odbranu. Lako ćete uništiti njihovu avijaciju, s obzirom na to da je ona bila prilično slaba i zastala u prošlom stoljeću. Protuzračne odbrane i nisu imali, jer je 12-odnevnom ratu Izrael devastirao. Međutim, Revolucionarnu gardu ne možete samo tako ukloniti. Ili ćete gađati sve sigurnosne snage, uključujući policiju? Tu je hrpa nezgodnih pitanja, da ni na jedno nismo dobili odgovor. Cilj je fluidan, pa je jedan dan to smjena režima, drugi dan režim koji pristaje na saradnju, pa ponovo vraćanje na priču o nuklearnom potencijalu – ističe Avdagić.

Upravo nejasna vizija rata i nedostatak plana za sutra ostavljaju mnogo razloga za zabrinutost, pa se s izjavama američkog predsjednika mijenjaju cijene nafte na berzama. Avdagić podsjeća da SAD nisu iskoristile svoj puni potencijal u napadima na Iran.

Sve nejasno

- Ozbiljnije procjene govore da SAD ima najmanje 15.000 operativno spremnih „Tomahawka“. Treba ih dopremiti, ali to nije nemoguće. Šta ako sutra upotrijebi hiljade takvih raketa, uz ozbiljnije bombardiranje „Letećim tvrđavama“ B52? Zato je sve nejasno. Imaju mogućnost ozbiljnijeg djelovanja, a ono se ne događa. Kao da gledamo usporenu snimku rata, a s terena nam nedostaje puno informacija. Sad smo na trećini ili pola puta, kako je na početku najavljeno, a ništa nam nije jasno – dodaje Avdagić.

Prema njegovim riječima, ni najozbiljniji vojni analitičari još ne mogu prognozirati gdje ovo može završiti.