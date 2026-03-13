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TOKOM ROČIŠTA

Drama u sudnici: Ramo Isak govorio povišenim tonom, Faćo mu rekao "Ne deri se, međede jedan"

Nakon toga se uključila i sutkinja, koja je opomenula obojicu

Isak: Svjedočio protiv Faće. Avaz

Piše: Evelin Trako

13.3.2026

U Općinskom sudu u Sarajevu održava se ročište Amiru Pašiću Faći, koji je optužen za krivično djelo psihičko nasilje putem informacionih tehnologija.

Ministar unutrašnjih poslova FBiH Ramo Isak stigao je naknadno u sudnicu pod pratnjom i svjedočio je, kako je to bilo i najavljeno.

U svom izlaganju Ramo Isak je povisio ton kada je govorio o tome kako neko može psovati djecu i unučad.

Tada se uključio i Amir Pašić Faćo, koji je kazao Isaku: "Ne deri se".

Ramo Isak mu je uzvratio: "Ne deri se ti". Nakon toga se uključila i sutkinja, koja je opomenula obojicu.

Nakon toga je Faćo dobacio: "Međede jedan".

Podsjećamo, osim Isaka, danas svjedoče i Duška Jurišić, Mirza Vranj i Dalija Hasanbegović-Konaković.

# AMIR PAŠIĆ FAĆO
# RAMO ISAK
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