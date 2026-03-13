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OPĆINSKI SUD

Produžen pritvor Amiru Pašiću Faći za još dva mjeseca

U međuvremenu je protiv njega potvrđena optužnica za psihičko nasilje preko informacionih tehnologija

Rami Isak i Nikica Gržić. Avaz

Piše: Evelin Trako

13.3.2026

Općinski sud u Sarajevu odbio je prijedlog advokata Amira Pašića Faće da se njegov branjenik brani sa slobode, objavio je ranije portal "Avaza".

No, kako je potvrđeno za "Avaz", Općinski sud u Sarajevu je u istom rješenju naveo da produžuje pritvor za još dva mjeseca.

Tako bi Pašić trebao u pritvoru ostati do 16. maja. Podsjećamo, on je uhapšen zbog psovanja na TikToku 18. oktobra prošle godine.

U međuvremenu je protiv njega potvrđena optužnica za psihičko nasilje preko informacionih tehnologija. 

Danas je održano i ročište, gdje su svjedočili Mirza Vranj, Dalija Hasanbegović-Konaković, Ramo Isak i Duška Jurišić.

# OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
# AMIR PAŠIĆ FAĆO
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