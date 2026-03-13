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"AVAZ" SAZNAJE

Rudari u Kaknju stupili u radnički neposluh: Nisu dobili plaću za februar

Rade odgovoran i težak posao. Zaradili su svoje plate. Naravno da su ogorčeni, istakao je Fazlić

Rudari u Kaknju. Avaz

Piše: Amila Ovčina

13.3.2026

Rudari Rudnika mrkog uglja Kakanj nisu primili plaću za februar za 2026. godinu, te su stupili u radnički neposluh, saznaje „Avaz“.

Kako je za naš medij potvrdio, predsjednik Sindikata RMU Kakanj Abdel Fazlić, rudari nisu zadovoljni neisplatom plate za mjesec februar.

- U Kaknju se isplaćuje plata otprilike 10-tog. Imali su strpljenja tri dana. Rade odgovoran i težak posao. Zaradili su svoje plate. Naravno da su ogorčeni – istakao je Fazlić.

Dodao je da je stupio u kontakt sa direktorom JP Elektroprivreda BiH.

- Oni kažu da trenutno nisu u mogućnosti da isplate platu. Nijedan rudnik u sastavu koncerna nije dobio platu, ali to su različiti datumi. U zadnjem periodu u Rudniku u Kaknju, ovo se nije dešavalo – istakao je za „Avaz“ Fazlić. 

# RUDARI
# RMU KAKANJ
# PLAĆA
# KAKANJ
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