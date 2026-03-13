Derviš Salem Šehović za "Avaz" o blagodatima ramazana: Nije vjernik ko ima ogromnu trpezu, a komšija mu gladuje

- Posljednja trećina mubarek ramazana je ona u kojoj Allah, dž.š., oprašta i onima koji ne zaslužuju oprost jer je to Allahov rahmet. Ko ne dođe tobe u ovoj trećini ramazana, onda neće nikad, jer su prije ovoga ljudi imali dvije trećine da vide Allahove blagodati koje spušta u ovom mjesecu. Allah je zato i podijelio ramazan na tri trećine, prva je rahmet, druga magfiret, a treća vatri selamet gdje čak i vatri naređuje da bude blaga prema nevjernicima – kazao je Šehović.

U bosanskohercegovačkom selu Vukeljići, kod Fojnice, derviš Salem Šehović vrijedno čuva tradiciju, zajedništvo i svoju blagodat dijeli sa svim dobrim ljudima, nebitno koje su vjere. Tako je i ovog ramazana, a u razgovoru za „Avaz“ poručio je vjernicima da posljednju trećinu mubarek mjeseca iskoriste za dobra djela koja su vjerom propisana.

Ističe da će na Sudnjem danu biti nekoliko vrata za ulazak u Džennet, a na jedna vrata će moći da uđu samo postači.

- Zato ovu poruku treba stalno ponavljati, mladi dolaze i mi trebamo biti urnek mlađim generacijama prvo sa svojim djelima, sa svojom praksom, a onda i riječima da im prenesemo ono što znamo. Također, važno je da dijelimo zekat i sadekatul-fitr, Allah je jasno precizirao kome se daje zekat jer mi koji imamo, obaveza nam je da dajemo onoliko koliko je nama viška da bi imali i oni koji nemaju ništa. Jer nije Bošnjak, nije musliman, nije vjernik ako ima ogromnu trpezu za iftarom, a zna da mu komšija nema što da jede – naglasio je Šehović.

Lijepo je da se sadekatul-fitr udijeli prije Bajrama jer, kako kaže, bez obzira je li vjernik postio cijeli ramazan, ako do Bajrama ne udijeli, njegov post neće biti kabul.

Derviš već punih deset godina organizuje iftare u svojom muzeju i sahat-kuli u Vukeljićima na kojima okuplja muslimane, ali i sve druge ljude dobre vjere.

- Otkako znam za sebe, moja rahmetli majka Fatima Hanuma nas je budila na sehure, organizovala iftare, a dok je u Vukeljićima bilo puno komšija, svaka kuća je organizovala iftare pa su se ljudi čak i jagmili ko će ga organizovati. Nažalost, situacija je danas drugačija jer su mnoga sela pusta. Ramazan nije mjesec samo za muslimane, mi svojim primjerom trebamo dati i komšijama do znanja da blagodat koju nama Allah dadne podijelimo i s njima tako da i drugi ljudi vole ramazan – kazao je Šehović.

Unikatan program

Na mreži Facebook vodi svoju stranicu „Vukeljić“, nazvanu po samom mjestu u kojem je rođen, gdje svaki dan prije iftara pošalje neku poruku.

- Ovo je unikatan prediftarski program koji gledaju ljudi iz Beograda, Crne Gore, sa Cetinja, Ulcinja i Podgorice, iz Zagreba, Mađarske, čak i Turci koji ne poznaju bosanski jezik, pa je jedan dio njih pisao da dođu u ovaj naš predivan ambijent Vukeljića, gdje sam ih i ugostio – objasnio je Šehović.

Na prvom iftaru ove godine ugostio je pet nacija i narode triju religija, od crnogorskog mitropolita Mihaila, fra Mirka Majdandžića, kojeg naziva bratom, zatim Nenad Čanak, olimpijski šampion Šaban Trstena iz Makedonije, Imer Kadriovski, novinari, glumci, estradni umjetnici, hafizi, efendije, učači ilahija i kasida, do običnih građana, djece, pa je čak dio prostora posvetio za invalidne osobe, kako bi im olakšao dolazak.

Novi planovi

- Ja planiram, a Allah će odrediti, da ovo bude moj posljednji ramazanski program koji ću organizirati svih 30 dana jer svi znamo da nam se ramazan pomjera u zimu, a Vukeljići se nalaze na nadmorskoj visini od 900 metara, gdje snijeg uvijek pada. Početkom ovog ramazana smo bili u snijegu, gosti su nekako uspjeli da dođu, međutim, ne smijem da više rizikujem, kako se neko ne bi zaglavio, a plan mi je organizirati samo nekoliko iftara kada bude lijepo vrijeme – poručio je derviš Šehović.