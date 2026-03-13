Poslodavci traže rješavanje problema rada i boravka profesionalnih vozača na području EU

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine i Unija poslodavaca Republike Srpske upozoravaju da pitanje boravka profesionalnih vozača u zemljama Evropske unije sve ozbiljnije ugrožava poslovanje domaćih kompanija.

- Sve veći broj firmi nije u mogućnosti realizovati ugovorene isporuke prema partnerima u Evropskoj uniji, dok su neke kompanije već praktično blokirane zbog nedostatka vozača i raspoloživih transportnih kapaciteta. Naglašavamo da je direktno ugrožena likvidnost kompanija, ugovorene obaveze i izvozni tokovi, ali i stabilnost čitavih sektora koji zavise od međunarodnog transporta - navode u saopćenju za javnost.

Ističu da, iako su pravila Evropske unije, koja uređuju boravak vozača u državama članica, našim vlastima poznata već godinama, nadležne institucije u Bosni i Hercegovini očigledno nisu poduzele neophodne korake kako bi se ispunili preduvjeti koji su u posljednje dvije godine (posebno u proteklih šest mjeseci) jasno istaknuti kao ključni za rješavanje pitanja rada i boravka profesionalnih vozača u Evropskoj uniji.

- Predstavnici evropske diplomacije sa druge strane jasno poručuju da nije realno očekivati bilo kakva rješenja od Evropske unije dok domaće vlasti ne ispune minimum uvjeta koji se od nas traže. U pokušaju rješavanja tih problema, poslodavci su upućeni na bilateralna rješenja između Bosne i Hercegovine sa državama regiona što je spor i dugotrajan proces, a štete za privredu se svakodnevno povećavaju, mora se brzo reagovati - poručuju.

Poslodavci upozoravaju da su kapaciteti omogućeni pravilom 90/180 praktično već iscrpljeni, zbog čega domaće kompanije sve teže realizuju međunarodni transport.

- Ukoliko nadležne institucije ne preduzmu konkretne akcije na rješavanju tog problema, 70 posto ukupne vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine koja se realizuje dominantno kopnenim putem sa državama članicama Evropske unije, bit će ugroženo. To može imati ozbiljne posljedice, po ukupnu ekonomiju zemlje - naglašavaju.

Poslodavci ističu da su, umjesto da se bave razvojem poslovanja i investicijama, primorani da se aktivno uključe u rješavanje tog kompleksnog međunarodnog pitanja i gotovo u potpunosti preuzmu komunikaciju s domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama, što ne bi trebala biti uloga privrede.

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine i Unija poslodavaca Republike Srpske smatraju da su zahtjevi, koji posebno u posljednje vrijeme ističe Konzorcij “Logistika BiH”, potpuno opravdani ali upozoravaju da blokade granica ne predstavljaju rješenje i podsjećaju da svaka blokada roba i usluga proizvodi višemilionske štete privredi.

- Međutim, od posljednjih blokada granica nema nikakvog napretka u rješavanju tih pitanja te poslodavci od nadležnih institucija na državnom i entitetskom nivou zahtijevaju poduzimanje vanrednih mjera i hitnu izradu konkretnog akcionog plana s jasno definisanim aktivnostima i rokovima te aktivno uključivanje nadležnih institucija u bilateralne razgovore s predstavnicima Vlade Republike Hrvatske i drugih zemalja radi pronalaska hitnih rješenja - navode.

Poslodavci dodatno upozoravaju i na pogoršanje globalne situacije, na tržištu nafte i naftnih derivata. To, kako navode, već dovodi do rasta cijena roba i usluga a posebno zabrinjava mogućnost da bi eventualne nove blokade granica mogle dovesti i do prekida ili blokade prometa naftnih derivate, što bi dodatno bio problem.

- Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine i Unija poslodavaca Republike Srpske ponovno pozivaju nadležne institucije da hitno djeluju, kako bi se spriječile ozbiljne posljedice po privredu Bosne i Hercegovine i očuvala stabilnost vanjskotrgovinskog poslovanja i privrede generalno - saopćeno je iz Udruženja poslodavaca u FBiH i Unije poslodavaca RS-a.