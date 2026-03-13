MFS EMMAUS podijelio 1.000 iftara za službe koje rade i u vrijeme iftara

Kao izraz poštovanja prema njihovoj hrabrosti, odgovornosti i nesebičnom radu, pripremljeno je i podijeljeno 1.000 iftara za pripadnike službi koje i tokom ramazana stoje na raspolaganju građanima.

Dok mnoge porodice iftar dočekuju zajedno, postoje ljudi koji i u tim trenucima ostaju na svojim radnim mjestima – duboko pod zemljom, u bolnicama, na ulicama i u službama koje brinu o sigurnosti i životima građana. Upravo njima večeras je MFS EMMAUS uputio poseban znak pažnje i zahvalnosti.

Ekipa centralne kuhinje Prihvatnog centra Duje pripremila je dodatnih 1.000 iftara, koji su dostavljeni na više lokacija širom Tuzlanskog kantona. Iftari su uručeni rudarima Rudnika Kreka u PK Šikulje, jami Mramor i PK Dubrave, zatim službama Hitne medicinske pomoći, Vatrogasnim brigadama i policijskim stanicama u Doboj Istoku, Gračanici, Lukavcu, Gradačcu, Srebreniku i Tuzli.

Također, iftari su dostavljeni medicinskom osoblju Opće bolnice „Dr. Mustafa Beganović“ u Gračanici, na 23 klinike i poliklinike UKC-a Tuzla, dežurnom osoblju Prihvatnog centra Duje, kao i pripadnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u kasarni Dubrave.

- Ovo je mali znak zahvalnosti ljudima koji često iftar dočekuju daleko od svojih porodica – rudarima 150 metara ispod zemlje, medicinarima koji spašavaju živote, vatrogascima koji se bore s vatrom i policajcima koji brinu o sigurnosti građana. Iako možda večeras nisu za istim stolom sa svojim najmilijima, važno je da znaju da njihova predanost i žrtva nisu neprimijećeni. Njihov rad čini društvo sigurnijim, humanijim i snažnijim - poručili su.