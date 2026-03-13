MFS EMMAUS podijelio 1.000 iftara za službe koje rade i u vrijeme iftara

Dok mnoge porodice iftar dočekuju zajedno, postoje ljudi koji i u tim trenucima ostaju na svojim radnim mjestima – duboko pod zemljom, u bolnicama, na ulicama i u službama koje brinu o sigurnosti i životima građana. Upravo njima večeras je MFS EMMAUS uputio poseban znak pažnje i zahvalnosti.
Kao izraz poštovanja prema njihovoj hrabrosti, odgovornosti i nesebičnom radu, pripremljeno je i podijeljeno 1.000 iftara za pripadnike službi koje i tokom ramazana stoje na raspolaganju građanima.
Ekipa centralne kuhinje Prihvatnog centra Duje pripremila je dodatnih 1.000 iftara, koji su dostavljeni na više lokacija širom Tuzlanskog kantona. Iftari su uručeni rudarima Rudnika Kreka u PK Šikulje, jami Mramor i PK Dubrave, zatim službama Hitne medicinske pomoći, Vatrogasnim brigadama i policijskim stanicama u Doboj Istoku, Gračanici, Lukavcu, Gradačcu, Srebreniku i Tuzli.
Također, iftari su dostavljeni medicinskom osoblju Opće bolnice „Dr. Mustafa Beganović“ u Gračanici, na 23 klinike i poliklinike UKC-a Tuzla, dežurnom osoblju Prihvatnog centra Duje, kao i pripadnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u kasarni Dubrave.
- Ovo je mali znak zahvalnosti ljudima koji često iftar dočekuju daleko od svojih porodica – rudarima 150 metara ispod zemlje, medicinarima koji spašavaju živote, vatrogascima koji se bore s vatrom i policajcima koji brinu o sigurnosti građana. Iako možda večeras nisu za istim stolom sa svojim najmilijima, važno je da znaju da njihova predanost i žrtva nisu neprimijećeni. Njihov rad čini društvo sigurnijim, humanijim i snažnijim - poručili su.