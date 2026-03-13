Muškarac uhvaćen na granici BiH i Srbije s četiri ručna bacača "Zolja"

Prema saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Srbijе, V.Ć. (1990) uhapšen je na Graničnom prijelazu Badovinci nakon što su u njegovom vozilu pronađena četiri ručna raketna bacača "Zolja".

Uhapšeni je priveden zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materijala.

Policija je prilikom kontrole otkrila četiri ručna raketna bacača M-80 "Zolja", koja su bila skrivena u zadnjem braniku vozila Toyota kojim je upravljao osumnjičeni V.Ć.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Šapcu.