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KRIO IH U BRANIKU VOZILA

Muškarac uhvaćen na granici BiH i Srbije s četiri ručna bacača "Zolja"

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Šapcu

Policija pronašla četiri "Zolje". MUP Srbije

M. Až.

13.3.2026

Prema saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Srbijе, V.Ć. (1990) uhapšen je na Graničnom prijelazu Badovinci nakon što su u njegovom vozilu pronađena četiri ručna raketna bacača "Zolja".

Uhapšeni je priveden zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materijala.

Policija je prilikom kontrole otkrila četiri ručna raketna bacača M-80 "Zolja", koja su bila skrivena u zadnjem braniku vozila Toyota kojim je upravljao osumnjičeni V.Ć.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Šapcu.

# SRBIJA
# ZOLJA
# BIH
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