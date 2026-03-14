U BiH saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu

Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu.

- U ranim jutarnjim satima upozoravamo na prisutnost magle po kotlinama i uz riječne tokove. Uslijed temperaturnih oscilacija, upozoravamo na mogućnost odrona zemlje i kamenja na kolovoz. Prvog dana vikenda očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja na putevima koji vode ka izletištima i odmaralištima. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima budu maksimalno oprezni, te da vožnju i brzinu prilagode trenutnim uslovima na putu. Posebno obratite pažnju na pješake pri prolasku kroz naseljene zone. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa - kažu ih BIHAMK-a.

Zabrana kretanja

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog izvođenja radova na monitoringu okolnog tla na dionici autoceste A-1 Sarajevo zapad-Lepenica, u zoni petlje Lepenica i tunela Igman, saobraća se dvosmjerno, desnom trakom.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Šamac-Grebnica zbog sanacije pružnog prelaza. Alternativni pravci su u funkciji.

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.