Tokom ramazana na iftarima u Aladži studenti iz brojnih zemalja svijeta

U kompleksu Aladža džamije u Foči i ovaj ramazan protiče u duhu zajedničkih iftara, namaza i druženja a posebnu draž daje činjenica da se za iftarskom sofrom okupljaju studenti iz svih krajeva svijeta.

Posena čar svetog mjeseca

Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Foča Miralem ef. Hodžić naglašava da su ramazani svuda posebni, ali da su u Foči i Aladži posebniji nego na drugim mjestima.

- To iz razloga što nemamo nikoga, a u ramazanu nas zna biti i do stotinu. Noćas je harem prepun. Naši studenti iz 38 zemalja svijeta borave ovdje studirajući medicinu. To je naša nada, budućnost, to su naše džematlije, uzdanica i okosnica koju imamo u Foči - kaže ef. Hodžić.

Ističe da ga posebno raduje saznanje da su studenti u ovom gradu pronašli nešto više od mjesta za studiranje, na što su kao Islamska zajednica ponosni.

- Ponosni smo što smo uspjeli, kako oni kažu, da im budemo zamjenski dom, da ovdje imaju drugu majku. Velika je stvar da nam neko kaže ostavili smo majku, a vi ste nam majka. Presretni smo zbog toga i ponosni na ono što se radi u Foči, na naše džematlije koje su razumjele šta znači biti imam u Foči, student u Foči, džematlija u Foči, pa su pomogli i olakšali našoj braći i sestrama iz cijelog svijeta da ugodno borave ovdje, tako da su ramazanske večeri ispunjene životom i svaku noć imamo iftar za oko 70 osoba - dodaje on.

Studenti iz raznih zemalja svijeta

Ramazanska atmosfera u Foči raduje i studente iz Egipta, Tunisa, Pakistana, Indije, Engleske i brojnih drugih zemalja.

Indijac Hamza Čekir Kadada je prva godina studija, pa mu je ovo i prvi ramazan u Bosni i Hercegovini.

- Ramazan ovdje je nešto posebno. Ovdje nas je dosta studenata iz različitih zemalja svijeta i jako smo dobri međusobno. Iftarimo zajedno, tako da sve u svemu, sve je dobro. Životni standard u BiH mnogo je bolji od onog u Indiji, također klima i vrijeme ovdje su jako dobri. Sviđa mi se malo hladnije vrijeme, tako da je sve kako treba. Nakon što sam došao ovdje i vidio da nas ima dovoljan broj, brzo sam se navikao na sve. Najbitnije je da studiramo, da se družimo tokom ramazana kroz iftare i ostale aktivnosti. Presretni smo ovdje - kazao je Hamza.

Studentica Nuran Musa u Foču je stigla iz Egipta prije dvije godine.

- Sve je ok, studiramo ovdje dobro, a studenti medicinskog fakulteta su tu da uče. Peta sam godina medicine, a ovdje sam došla prije dvije godine, nakon što sam studije počela u drugoj zemlji. Prijatelj mi je preporučio dolazak ovdje. Iako nisam imala mnogo informacija o Foči, vidjela sam da je sve blizu Sarajeva i da nekad možemo otići i tamo - kaže Nuran.

U Islamskoj zajednici napominju da je od početka ramazana u Foči podijeljeno oko 2.500 iftara, a podrška dolazi i od Fočaka rasutih širom svijeta. U džematima se organizuju dnevni namazi, mukabele, mektebska pouka, zajednički iftari i teravije.