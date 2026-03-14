Hrnjica: Mažu nam oči, ostali su u tehničkom mandatu, ne rade ništa

Jedan od vođa protesta Samir Hrnjica kazao je da su zahtjevi isti, a da nadležni mažu oči.

- I dalje je sve isto, ostali su u tehničkom mandatu, ne rade ništa. Mi nećemo odustati od naše borbe, nebitno koliko nas ima, pokazat ćemo solidarnost i pokušati probuditi svijest kod drugih ljudi. Poslije mjesec svi su zaboravili i nastavili svoj život, ali neki ljudi ne mogu zaboraviti - rekao je.

Naveo je da je naš mentalitet da sve poslije mjesec prođe, a da se ne daj Bože desi nova tragedija, podsjetilo bi se na prethodne.

- 29 glasova za je bilo na Skupštini, to je za mene pobjeda, jer se jednoglasno podržala ostavka. Mislim da idemo prema pobjedi - naveo je Hrnjica.