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DESETI PROTEST

Hrnjica: Mažu nam oči, ostali su u tehničkom mandatu, ne rade ništa

29 glasova za je bilo na Skupštini, to je za mene pobjeda, jer se jednoglasno podržala ostavka

Samir Hrnjica. Avaz

Ekipa "Dnevnog avaza"

14.3.2026

Jedan od vođa protesta Samir Hrnjica kazao je da su zahtjevi isti, a da nadležni mažu oči.

- I dalje je sve isto, ostali su u tehničkom mandatu, ne rade ništa. Mi nećemo odustati od naše borbe, nebitno koliko nas ima, pokazat ćemo solidarnost i pokušati probuditi svijest kod drugih ljudi. Poslije mjesec svi su zaboravili i nastavili svoj život, ali neki ljudi ne mogu zaboraviti - rekao je.

Naveo je da je naš mentalitet da sve poslije mjesec prođe, a da se ne daj Bože desi nova tragedija, podsjetilo bi se na prethodne.

- 29 glasova za je bilo na Skupštini, to je za mene pobjeda, jer se jednoglasno podržala ostavka. Mislim da idemo prema pobjedi - naveo je Hrnjica.

# SARAJEVO
# PROTESTI
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