SDA podnijela krivičnu prijavu za zloupotrebu položaja protiv Fuada Kasumovića, supruge Mersije i vještaka

Gradska organizacija Stranke demokratske akcije (SDA) Zenica podnijela je Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića, sudskog vještaka Stanka Bagarića i Mersije Kasumović zbog sumnje na zloupotrebu položaja, lažno vještačenje i pribavljanje protivpravne imovinske koristi.

Pribavljanje protupravne imovinske koristi

U prijavi se navodi da postoji osnov sumnje da su prijavljeni omogućili ili pokušali omogućiti pribavljanje protivpravne imovinske koristi na štetu imovine Grada Zenica i budžetskih sredstava građana, u postupku eksproprijacije u okviru projekta "Poslovna zona Zenica-jug".

Prema navodima iz prijave, Mersija Kasumović, direktorica Doma zdravlja Zenica i supruga gradonačelnika, vlasnica je parcela u Poslovnoj zoni Zenica-jug ukupne površine 3.988 kvadratnih metara. Grad Zenica je, kako se navodi, predložio zamjenu tih parcela za 11.462 kvadratna metra gradskog građevinskog zemljišta na lokaciji Crkvičko brdo u centru Zenice.

Na osnovu procjene sudskog vještaka, nakon takve zamjene Grad Zenica bi, prema navodima prijave, bio obavezan isplatiti dodatnih 77.915 KM iz budžeta Mersiji Kasumović.

U prijavi se ističe da bi takva razmjena rezultirala time da privatno lice, koje je u bračnoj vezi s gradonačelnikom, dobije gotovo tri puta veću površinu zemljišta na atraktivnijoj lokaciji u centru grada, uz dodatnu finansijsku korist iz javnih sredstava.

Podnosioci prijave navode i da je u procjeni vrijednosti zemljišta, koju je izradio sudski vještak Stanko Bagarić, došlo do odstupanja u utvrđivanju stvarne površine zemljišta.

Prema njihovim tvrdnjama, jedna parcela je u procjeni dva puta uračunata u ukupnu površinu, čime je površina povećana za oko 730 kvadratnih metara, odnosno s približno 3.258 na 3.988 kvadratnih metara.

Sudski vještak kao procjenjitelj

SDA u prijavi navodi da je takav nalaz mogao uticati na procijenjenu vrijednost zemljišta i stvoriti osnov za veći iznos naknade i povoljnije uslove razmjene..

Također se navodi da se isti sudski vještak pojavljuje kao procjenitelj i u drugim postupcima procjene nekretnina koje su, prema dostupnim podacima, u vlasništvu ili vezi sa Fuadom i Mersijom Kasumović, što, kako ističu iz SDA, može ukazivati na mogući odnos profesionalne saradnje koji zahtijeva dodatnu provjeru nadležnih organa.

U prijavi se dalje navodi i da je Mersija Kasumović imala direktan interes u postupku zamjene zemljišta te da je, prema dostupnim informacijama, inicirala novo vještačenje uz obrazloženje promjena cijena nekretnina.

Podnosioci prijave tvrde da bi rezultat takvog postupka mogao dovesti do pribavljanja značajne imovinske koristi te da bi potencijalna šteta za budžet Grada Zenica, prema njihovim procjenama, mogla premašiti 250.000 KM.

SDA je predložila Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona da formira predmet po ovoj prijavi, pokrene istragu protiv prijavljenih osoba, te ispita sve okolnosti vezane za raspolaganje gradskim zemljištem i eventualno pribavljanje protivpravne koristi.