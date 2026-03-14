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SARAJEVO

Majka djevojčice Džene pružila podršku mladima na protestima: Naše dijete je ubio sistem

Mnogo više naroda treba da izađe na proteste. Ne samo mi kojima je dijete ubio sistem, nego i oni da im sistem ne ubije dijete, poručila je Gadžun

Amila Gadžun. Avaz

A. O.

14.3.2026

Amila Gadžun, majka djevojčice Džene, danas je došla na protest koji se održava u Sarajevu kako bi pružila podršku mladima koji su organizovali okupljanje. 

Kako je kazala, njihova borba za pravdu traje već četiri godine.

- Mi evo četiri godine se borimo za pravdu. Našu Dženu je ubio sistem. Mnogo više naroda treba da izađe na proteste. Ne samo mi kojima je dijete ubio sistem, nego i oni da im sistem ne ubije dijete - poručila je Gadžun.

Istakla je da je važno da građani pokažu solidarnost i podrže ovakva okupljanja, naglašavajući da se, prema njenom mišljenju, odgovornost u društvu ne tretira jednako.

- Vozač tramvaja im je predstavljao opasnost, a anesteziolog koji je kriv za moje dijete nije opasnost. On i danas daje anestezije - kazala je.

Dodala je kako postoji bojazan da će interes javnosti za ove teme s vremenom oslabiti.

- Mislim da će se izgubiti kontinuitet. Narod brzo zaboravi. Prođe mjesec ili dva i narod zaboravi. Zato trebamo podržati mlade - rekla je Gadžun.

Na kraju je naglasila da joj podrška građana mnogo znači.

- Osjećam da postoji solidarnost i to nam puno znači - zaključila je.

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# DJEVOJČICA
# AMILA GADŽUN
# DŽENA GADŽUN
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