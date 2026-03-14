Majka djevojčice Džene pružila podršku mladima na protestima: Naše dijete je ubio sistem

Amila Gadžun, majka djevojčice Džene, danas je došla na protest koji se održava u Sarajevu kako bi pružila podršku mladima koji su organizovali okupljanje.

Kako je kazala, njihova borba za pravdu traje već četiri godine.

- Mi evo četiri godine se borimo za pravdu. Našu Dženu je ubio sistem. Mnogo više naroda treba da izađe na proteste. Ne samo mi kojima je dijete ubio sistem, nego i oni da im sistem ne ubije dijete - poručila je Gadžun.