Majka djevojčice Džene pružila podršku mladima na protestima: Naše dijete je ubio sistem

Amila Gadžun, majka djevojčice Džene, danas je došla na protest koji se održava u Sarajevu kako bi pružila podršku mladima koji su organizovali okupljanje.
Kako je kazala, njihova borba za pravdu traje već četiri godine.
- Mi evo četiri godine se borimo za pravdu. Našu Dženu je ubio sistem. Mnogo više naroda treba da izađe na proteste. Ne samo mi kojima je dijete ubio sistem, nego i oni da im sistem ne ubije dijete - poručila je Gadžun.
Istakla je da je važno da građani pokažu solidarnost i podrže ovakva okupljanja, naglašavajući da se, prema njenom mišljenju, odgovornost u društvu ne tretira jednako.
- Vozač tramvaja im je predstavljao opasnost, a anesteziolog koji je kriv za moje dijete nije opasnost. On i danas daje anestezije - kazala je.
Dodala je kako postoji bojazan da će interes javnosti za ove teme s vremenom oslabiti.
- Mislim da će se izgubiti kontinuitet. Narod brzo zaboravi. Prođe mjesec ili dva i narod zaboravi. Zato trebamo podržati mlade - rekla je Gadžun.
Na kraju je naglasila da joj podrška građana mnogo znači.
- Osjećam da postoji solidarnost i to nam puno znači - zaključila je.