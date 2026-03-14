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SARAJEVO

Selver na mopedu na čelu kolone: Ovo se neće zaustaviti

Iako većinom glavnim gradom hodaju oni mladi, na čelu kolone se nalazi penzioner Selver Pašić na mopedu

Selver Pašić. Avaz

Ekipa "Dnevnog avaza"

14.3.2026

Oko stotinjak ljudi se okupilo na desetoj protestnoj šetnji na ulicama Sarajeva, koje se organiziraju nakon što je tramvaj usmrtio mladića Erdoana Morankića.

Iako većinom glavnim gradom hodaju oni mladi, na čelu kolone se nalazi penzioner Selver Pašić na mopedu.

On nam je kazao je da je razočaran brojem ljudi na protestima.

- Otišli su na izlete, ali ovo se neće zaustaviti. Imam kćerku koja je mogla biti u tom tramvaju - kazao je.

# SARAJEVO
# PROTESTI
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