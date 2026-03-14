Video / Studentica na protestima: Zamislite da podignete slušalicu, a glas kaže da vam je dijete mrtvo

U toku je deseta protestna šetnja nakon što je prošlog mjeseca tramvaj usmrtio studenta iz Brčkog Erdoana Morankića.

Tokom protesta okupljeni su se obratili ispred Spomenika ubijenoj djeci Sarajeva, gdje se obratila jedna studentica.

- Hvala vam što stojite ispred mene. Hvala i onima koji stoje iza mene, a to su moji roditelji, koji su me naučili da se obraz ne prodaje. Moj obraz nije na prodaju, niko mi ne može ponuditi 100-200 KM, ubaciti u džep da bi ja prodala istinu - navela je.

Rekla je da zažmire svi na trenutak i zamisle u glavi da spavaju mirno u pola noći, a onda zazvoni telefon.

- Roditeljski prsti podižu slušalicu, a s druge strane glas šapatom kaže: "Vaše dijete nije preživjelo". Zamislite tišinu koja paralizira. Zamislite šok i bol koji nikada ne prolazi. Zamislite posljednju sliku koju roditelj nosi sa sobom, zagrljaj koji nikad neće doći - navela je.

Podsjetila je i na tragediju u Domu penzionera u Tuzli, gdje je stradalo 17 bespomoćnih osoba.