Kerim ef. Imamović, imam džemata Bogušići kod Goražda: Pomoći komšiji i biti dobri možemo i nakon ramazana

Ramazan je najbolja prilika za jačanje vlastite discipline i samokontrole i najbolji način da svedemo račun sa samima sobom, kaže Kerim ef. Imamović, imam džemata Bogušići kod Goražda.

Ovo prelijepo mjesto s okolicom i s džamijom na uzvišenju iznad sela, ima približno 300 domaćinstava, a na teravijama i dnevnim namazima uglavnom su stariji, koji ne odustaju, brojeći još svega nekoliko dana do Bajrama.

Odabrana noć

Mladi imam ukazuje na uvjete u kojima su vjernici u BiH dočekali ramazan i u kojima dočekuju veliki blagdan.

- Pomislimo bar u onim prediftarskim trenucima, dok je ispred nas većinom velika iftarska sofra s dva-tri jela u ponudi, u kakvom su stanju naša braća i sestre u Palestini i Gazi, kao i na drugim mjestima u svijetu. Sigurno bi bili zadovoljni i s mnogo manje od onog što mi imamo u ovom trenutku. Zato budimo Allahu zahvalni na svemu što nam daje, u našoj domovini, slobodnima na svom komadu zemlje, što nismo izloženi ratnim iskušenjima i što u miru provodimo ovaj mubarek mjesec, na dostojanstven i lijep način – kaže Imamović.

S posebnim emocijama muslimani iščekuju Lejletul-kadr, 27. noć ramazana u kojoj je počela objava Kur'ana, za koju se vjeruje da je vrednija od 1.000 mjeseci. U najodabranijoj noći u islamskom kalendaru praštaju se grijesi, primaju dove, a meleci se spuštaju na zemlju.

- Tih 1.000 mjeseci je duže od 83 godine, pa zamislimo kad bismo te noći jedan namaz obavili, kao da smo ga 83 puta obavljali. Zamislimo samo koji je to značaj i koja je to milost od Boga. Zašto je ne bismo iskoristili? – ističe Imamović.

Sigurnije društvo

Dok ramazanski dani prolaze u postu, molitvama, dobrim djelima i bliskijim vezama među ljudima, imam džamije u Bogušićima poziva da takve osobine zadržimo i u ostatku godine.

- Mislim da mnogo pomaže što se pred ramazan šejtani zatvaraju u okove, pa to donosi mir u društvu. Vidimo da možemo funkcionisati na taj način, da možemo biti dobri jedni prema drugima, pomoći svom komšiji, bratu, pa zašto takvi ne bismo ostali i nakon ramazana?! Naše društvo bi bilo ljepše, bolje i sigurnije za živjeti – kaže Kerim ef. Imamović.

S POSEBNIM emocijama muslimani iščekuju Lejletul-kadr, 27. noć ramazana u kojoj je počela objava Kur'ana.