Sanja Vulić: SNSD neće podržati ukidanje akciza na gorivo, to je populizam

Šefica Kluba zastupnika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Sanja Vulić, komentarisala je prijedlog o ukidanju akciza na gorivo, koji će biti razmatran na sjednici ovog doma u ponedjeljak.

Vulić je naglasila da SNSD neće podržati prijedlog koji je iznio Saša Magazinović iz SDP-a, uz obrazloženje da instant rješenja složenih problema mogu imati ozbiljne posljedice po finansijsku stabilnost institucija i funkcionisanje BiH.

Predizborna kampanja

- Ovaj prijedlog je klasičan primjer populističke politike koja ne rješava dugoročno probleme, već služi za predizbornu kampanju - rekla je Vulić, dodajući da ponovo svjedočimo pokušajima da se kroz atraktivne, ali nepromišljene mjere prikupe jeftini politički poeni.

Ona je istakla da je Magazinović poznat po instant rješenjima za složene probleme, bez analize mogućih posljedica po finansijsku stabilnost i funkcionisanje države.

- Nažalost, čini se da ga dugoročni efekti takvih prijedloga ne zanimaju - navela je Vulić.

SNSD, prema njenim riječima, neće podržati takav "avanturizam", jer bi ukidanje ili smanjenje akciza direktno ugrozilo stabilnost budžeta BiH i potencijalno dovelo u pitanje redovno servisiranje obaveza institucija, uključujući isplatu plata zaposlenima i druge finansijske obaveze.

Održive odluke

- Odgovorna politika podrazumijeva donošenje održivih odluka koje ne dovode u rizik finansijsku stabilnost sistema, a ne kratkoročne poteze koji dobro zvuče u predizbornoj atmosferi, ali mogu proizvesti ozbiljne negativne posljedice - rekla je Sanja Vulić.

Bez podrške SNSD-a, zakon se može usvojiti u Predstavničkom domu PS BiH, ali delegati SNSD-a u Domu naroda mogu, blokadom i rušenjem kvoruma, onemogućiti njegovo usvajanje, kao što su činili u prethodnim mjesecima.