Vukanović: Sukobi Dodika i Čovića te Minića i Stanivukovića su unaprijed dogovoreni

Predsjednik stranke Lista za pravdu i red Nebojša Vukanović izjavio je da su sukobi koje javnost posljednjih dana prati između Milorada Dodika i Dragana Čovića, kao i između Save Minića i Draška Stanivukovića, unaprijed dogovoreni i politički režirani.

Vukanović smatra da se u izbornoj godini političari sve češće odlučuju na javne sukobe kako bi privukli pažnju birača i predstavili se kao zaštitnici nacionalnih interesa.

- Izborna je godina pa političari pokušavaju odigrati što više predstava i odglumiti različite uloge, najčešće patriotske i zaštitničke. Najbolji rezultat postiže se u dobro režiranom i namještenom duelu - rekao je Vukanović.

Osvrnuo se i na nedavne izjave Milorada Dodika, koji je nakon reagovanja Boračke organizacije Republike Srpske najavio da će zabraniti obilježavanje osnivanja 103. brigade u Modranu kod Dervente. Na to je, podsjeća Vukanović, reagovao Dragan Čović, poručivši da će se smotre ipak održati.

Prema njegovim riječima, Čović na taj način pokušava ostaviti dojam zaštitnika Hrvata u Bosni i Hercegovini, iako se, kako tvrdi, njihov broj znatno smanjio tokom perioda u kojem je on politički prisutan.

Vukanović je komentarisao i odnose između ministra poljoprivrede Republike Srpske Save Minića i gradonačelnika Banje Luke Draška Stanivukovića, za koje smatra da su također dio političke predstave.

- Prije desetak dana složno su dogovorili projekte, puteve i mostove koje će finansirati Vlada Republike Srpske, izglasali budžet grada Banje Luke, a zatim organizovali konferenciju za novinare ispred Vlade na kojoj su, navodno slučajno, došli u sukob - rekao je Vukanović.

Tvrdi da se radi o kontrolisanoj političkoj dinamici u kojoj, kako navodi, jedni drugima pomažu da podignu rejting i privuku pažnju javnosti.

Na kraju je poručio da bi, prije najavljenih televizijskih duela političkih protivnika, trebalo organizovati glasanje porukama kako bi građani mogli procijeniti koji je duel "uzbudljiviji i bolje režiran".