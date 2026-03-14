Magazinović odgovorio Sanji Vulić: Pokazuje površnost, lijenost i neznanje

Zastupnik u Parlamentarnoj skupštini BiH, Saša Magazinović (SDP), odgovorio je na najave šefice Kluba zastupnika SNSD-a, Sanje Vulić, koja je izjavila da ta stranka neće podržati ukidanje akciza na gorivo.

U svom komentaru, Magazinović je istaknuo da Vulić "po ko zna koji put demonstrira površnost, lijenost da čita parlamentarne materijale, ali i neznanje".

Naglasio je da bi, da je pročitala prijedlog zakona o akcizama, manje promašila u svom komentaru te ljude plašila gubitkom plata ukoliko se usvoji dopuna zakona.