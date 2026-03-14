Magazinović odgovorio Sanji Vulić: Pokazuje površnost, lijenost i neznanje

Zastupnik u Parlamentarnoj skupštini BiH, Saša Magazinović (SDP), odgovorio je na najave šefice Kluba zastupnika SNSD-a, Sanje Vulić, koja je izjavila da ta stranka neće podržati ukidanje akciza na gorivo.
U svom komentaru, Magazinović je istaknuo da Vulić "po ko zna koji put demonstrira površnost, lijenost da čita parlamentarne materijale, ali i neznanje".
Naglasio je da bi, da je pročitala prijedlog zakona o akcizama, manje promašila u svom komentaru te ljude plašila gubitkom plata ukoliko se usvoji dopuna zakona.
- Ako je populizam, kao što Vulić tvrdi, voditi računa o stanovništvu i privredi dajući mogućnost Vijeću ministara da u slučaju potrebe odlučuje o privremenoj korekciji iznosa akciza, onda Sanja Vulić isto to misli i za Vladu Srbije, koja ovaj alat odavno koristi i koja je ovih dana donijela odluku o privremenom smanjenju akciza na derivate nafte - rekao je Magazinović.
On je dodao da je, prema njegovom mišljenju, riječ o politički i ekonomski nepismenoj osobi, te da je nazivanje takve mogućnosti "avanturizmom" pokazatelj udaljenosti od realnosti i životnih činjenica.