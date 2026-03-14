Izetbegović: Prave zamku za Bošnjake da nas svrstaju među one s kojima bi se judeo-hrišćanska Evropa trebala obračunati

U organizaciji Gradskog odbora SDA Mostar večeras je održan zajednički iftar kojem je, uz brojne građane, zvanice i predstavnike društvenog i političkog života, prisustvovao i predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović.

Izetbegović se u kraćem obraćanju prisutnima osvrnuo na aktuelne sukobe u svijetu, istaknuvši pri tome značaj mira u kojem danas živimo u Bosni i Hercegovini.

- U ovom ratu ratuju naše prijateljske zemlje. Niko nije za Bosnu i Hercegovinu učinio onoliko koliko su učinile SAD. Toliko truda, finansijske podrške. Šesdeset hiljada američkih vojnika, koje su plaćali njihovi poreski obveznici, je ovdje čuvalo mir. Niko nije srčanije pomagao Bosnu i Hercegovinu od Iranaca. Ono što im mi svima možemo poželjeti jeste da ovo prestane i da se što prije desi mir - poručio je Izetbegović.

Ukazao je i na pokušaje gradnje narativa zasnovanih na lažima o Bošnjacima, a koje posredstvom lobista pokušava nametnuti vlast entiteta RS.

- Nisu oni džaba lagali kako smo mi krivi za smrt 45.000 jevrejske djece. I da mi dominiramo nas hrišćanima u Bosni i Hercegovini. Prave zamku za nas da nas svrstaju među one sa kojima bi se judeo-hrišćanska Evropa trebala obračunati - izjavio je Izetbegović.

Iako ponekad situacija zna izgledati sumorno, predsjednik SDA ističe da negativni trendovi u svijetu bude reakciju i pozitivnih snaga.

- Postoje i razni planovi koji se odnose na Bosnu i Hercegovinu, ali su jači oni koji im se protive. Nismo samo mi oni kojima treba mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini. Potrebni su i Evropi, Americi. Ovdje će biti mir, ovdje će biti stabilnost i ovdje će, ako Bog da, biti napredak, a taj napredak će se ostvarivati kada se snažna SDA vrati na vlast - kazao je Izetbegović.