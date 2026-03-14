Reisul-ulema Kavazović: Principi koje ramazan zagovara su isti u poslovnom svijetu

Reisul-ulema Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović večeras je u Sarajevu organizovao tradicionalni iftar za bosanskohercegovačke privrednike.

Ovom prilikom je, obraćajući se prisutnima, podsjetio da je ramazan vrijeme samorefleksije, duhovne samokontrole i povratka iskonskim ljudskim vrijednostima.

– Svaki od nas ovdje zna da ramazan ima duboke veze ne samo s našom vjerom, već i s našim dunjalučkim poslovima. Ako bismo ovaj mjesec promatrali kroz prizmu naše obaveze traganja za nafakom, vidjeli bismo da principi koje ramazan i post u njemu zagovaraju, poput strpljenja, discipline, etičnosti i transparentnosti, jesu zapravo i oni isti principi koji vladaju u poslovnom svijetu, na kojima gradimo naše poslovne veze – poručio je reisul-ulema.

Pripadnost porodici

Također je istakao da, uz sve poruke s kojima dolazi, ramazan podsjeća i na važnost pripadanja porodici, zajednici, kao i solidarnosti među ljudima.

– Kao ljudi koji nosite važan emanet u našoj zajednici, vi imate privilegiju, ali i obavezu, da budete zagovarači i pokretači dobra, što i jeste. Naša vjera nas uči da dobročinstvo koje učinimo prema drugima vraća se nama samima. Uzvišeni u Kur’anu kaže: "Zar nagrada za dobro može biti nešto drugo osim dobro" – napomenuo je reisul-ulema Kavazović.

U ime cijele Islamske zajednice i svoje lično ime, prisutnim privrednicima je zahvalio na posvećenosti dobru i jačanju Zajednice.

– Vaša podrška Islamskoj zajednici kroz džemate u njihovoj obnovi i razvoju daje snagu našem narodu i zajednici da budemo jači i bolji svakoga dana. Posebno bih vas zamolio da se uključite u razvoj naših mekteba i obdaništa u vašim džematima. Ako planirate ostaviti neki hajrat u svom rodnom mjestu, neka to bude ulaganje u mekteb ili obdanište – kazao je reisul-ulema.

Uz osvrt na važnost Islamske zajednice u našem narodu, nju je opisao kao "zajedničku kuću koju smo naslijedili od naših očeva".

Nismo savršeni

– Ona je najstarija institucija u našem narodu, otkako znamo za sebe. Čuvajmo je i unapređujmo. Mi nismo savršeni ljudi, rađamo se i umiremo, ali ona ostaje u naslijeđe našoj djeci, našim sinovima i kćerima. Učimo ih da imaju obavezu prema Islamskoj zajednici, odnosno prema sebi – rekao je reisul-ulema Kavazović.

Uspjeh bosanskohercegovačkih privrednika je opisao kao "uspravljanje našeg naroda i oslanjanje na vlastite noge" nakon teških vremena.

– Osigurajte i ojačajte svoje poslove, a najbolja će zaštita biti ako budete odgovorni u poslu, pravedni i brižni prema svojim radnicima. Neka vas dragi Bog na tom putu pomogne – zaključio je reisul-ulema Husein-ef. Kavazović.