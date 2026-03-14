Autoceste u katastrofalnoj situaciji: Finansijske rupe i loše vijesti za niz dionica

Uprava Autocesta FBiH sačinila je prijedlog Plana poslovanja ovog javnog preduzeća za period 2026-2028. Ovaj dokument dolazi u momentu obustave tranši kredita od pojedinih kreditora poput Evropske investicijske banke (EIB).

Razlog su ustanovljene koruptivne aktivnosti za koje se tereti i dio rukovodstva na čelu s direktorom Denisom Lasićem. Fokus je objavio detalje ovog dokumenta u kojem se “otkriva” kako Uprava Autocesta FBiH nastoji nadomjestiti prijeko potreban novac za nastavak gradnje autoputa.

Vlada FBiH i trezorski zapisi

“JP Autoceste će u slučaju nedostatka sredstava u realizaciji projekata ili bilo kojeg drugog razloga (privremena obustava povlačenja kreditnih sredstava ili sl.) osigurati dodatne finansijske izvore putem emisija vrijednosnih papira, komercijalnih kratkoročnih zaduženja”, navodi se, između ostalog, u ovom aktu.

Vlada FBiH još je krajem februara donijela niz odluka o zaduženju putem emisije trezorskih zapisa i obveznica. Ukupno će se po tom osnovu u narednom periodu zadužiti za 400 miliona KM. Sve trgovine će se obaviti putem Sarajevske berze.

Prvi problemi

Međutim, već se se pojavili problemi kod prve emisije trezorskih zapisa od prije nekoliko dana. U namjeri da naplati ukupno 80 miliona KM, Vladi su stigle ponude u znatno manjem iznosu, od 60,3 miliona KM. U konačnici prihvaćeno je zaduženje od 50 miliona KM. Ovo su rijetke situacije s obzirom na to da trezorski zapisi vlada trebaju biti najsigurniji. No, očito, zbog trenutne situacije investitori to tako i ne vide.