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DOK SE GUBE KREDITORI

Autoceste u katastrofalnoj situaciji: Finansijske rupe i loše vijesti za niz dionica

Da su Autoceste FBiH u finansijskim problemima govore i podaci iz spomenutog Plana poslovanja o tome da će u ovoj godini na otplatu kredita otići ukupno 380,2 miliona KM

Autoceste FBiH

S. S. / Fokus.ba

14.3.2026

Uprava Autocesta FBiH sačinila je prijedlog Plana poslovanja ovog javnog preduzeća za period 2026-2028. Ovaj dokument dolazi u momentu obustave tranši kredita od pojedinih kreditora poput Evropske investicijske banke (EIB).

Razlog su ustanovljene koruptivne aktivnosti za koje se tereti i dio rukovodstva na čelu s direktorom Denisom Lasićem. Fokus je objavio detalje ovog dokumenta u kojem se “otkriva” kako Uprava Autocesta FBiH nastoji nadomjestiti prijeko potreban novac za nastavak gradnje autoputa.

Vlada FBiH i trezorski zapisi

“JP Autoceste će u slučaju nedostatka sredstava u realizaciji projekata ili bilo kojeg drugog razloga (privremena obustava povlačenja kreditnih sredstava ili sl.) osigurati dodatne finansijske izvore putem emisija vrijednosnih papira, komercijalnih kratkoročnih zaduženja”, navodi se, između ostalog, u ovom aktu.

Vlada FBiH još je krajem februara donijela niz odluka o zaduženju putem emisije trezorskih zapisa i obveznica. Ukupno će se po tom osnovu u narednom periodu zadužiti za 400 miliona KM. Sve trgovine će se obaviti putem Sarajevske berze.

Prvi problemi

Međutim, već se se pojavili problemi kod prve emisije trezorskih zapisa od prije nekoliko dana. U namjeri da naplati ukupno 80 miliona KM, Vladi su stigle ponude u znatno manjem iznosu, od 60,3 miliona KM. U konačnici prihvaćeno je zaduženje od 50 miliona KM. Ovo su rijetke situacije s obzirom na to da trezorski zapisi vlada trebaju biti najsigurniji. No, očito, zbog trenutne situacije investitori to tako i ne vide.

Povećavanje zaduženja. Fokus.ba

Da su Autoceste FBiH u finansijskim problemima govore i podaci iz spomenutog Plana poslovanja o tome da će u ovoj godini na otplatu kredita otići ukupno 380,2 miliona KM. S druge strane prihodi Autocesta FBiH u ovoj godini iznose tek 228,8 miliona KM.

Tunel Prenj i dionice kod Mostara

Inače, iz Autocesta FBiH u ovom dokumentu navode da je trenutno aktivno 10 gradilišta i to osam na Koridoru 5C i dvije na dionicama brzih cesta. Za spomenutih osam dionica na Koridoru 5C moraju namaknuti skoro 2,5 milijardi KM.

Prikaz dionica. Fokus.ba

Navode da su trenutno u tenderskoj proceduri postupci nabavke za sljedeće dionice: Ozimica – Poprikuše, Tunel Prenj, Mostar sjever – Mostar jug (ugovor za nadzor sa uslugama tehničke pomoći je potpisan), Mostar jug – tunel Kvanj (ugovor za nadzor je potpisan).

Pojedine dionice neće biti završene ni do 2028.

Kada je riječ o dionicama autoputa, kako navode, u toku su pripremne aktivnosti (projektiranje, eksproprijacija), te pripremne aktivnosti za provođenje tenderskih procedura, za ove dionice: Ivan – Ovčari, Ovčari – Prenj, Prenj – Mostar sjever.

Izgradnja posljednjih nabrojanih dionica, o čemu svjedoči jedna od tabela u dokumentu, neće biti završena ni do kraja 2028. godine. Dakle nema dobrih vijesti po pitanju ispoštovanih rokova za izgradnju niza dionica koji su već poodavno prekoračeni.

# AUTOCESTE FBIH
# ZADUŽENJE
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